Tomás Guasch reacciona con ironía a la ausencia de compañeros en la despedida de Lucas Vázquez: "Todo mal"

El Real Madrid despidió este jueves a Lucas Vázquez con un acto institucional y de homenaje que contó con la presencia del presidente de la entidad, Florentino Pérez, entre otras personalidades del club blanco.

Real Madrid CF Lucas Vázquez posa con Florentino Pérez durante el acto de este jueves.

"Para todos nosotros Lucas Vázquez representa el espejo en el que deben mirarse todos los canteranos de esta casa. El ejemplo perfecto para definir a un jugador de la cantera del Real Madrid. Y lo eres por tu profesionalidad, por tu papel para que se integraran los jóvenes y los nuevos jugadores que llegaban a nuestro club, por tu lealtad y respeto a tus compañeros y entrenadores y por tu entrega a nuestro escudo y a una afición que no te van a olvidar jamás", reconoció Florentino Pérez.

etapa como madridista

En los dieciocho años que ha permanecido en el club, el jugador gallego ha ganado 23 títulos: 5 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España: "Me voy tranquilo, con la conciencia tranquila, sabiendo que he dado todo lo que tenía dentro. He cumplido el sueño de mi vida. Y lo he hecho en el club más grande del mundo. No hay mayor orgullo. Así que sí, me voy, pero el Real Madrid seguirá siempre en mí. Porque esto no es un adiós, es un hasta pronto. Porque aquí fui feliz, porque aquí soy feliz, porque yo soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid".

EFE Lucas Vázquez ha dejado el Real Madrid tras 10 años en la entidad.

solo dos compañeros

Lucas Vázquez estuvo acompañado, además de por el presidente Florentino Pérez - que le hizo entrega de la insignia de oro y brillantes del club - por el presidente de honor, José Martínez Pirri; el director de Fútbol, Santiago Solari; y varios miembros de la Junta Directiva.

Acudió su excompañero, el lateral brasileño Marcelo, y llamó la atención que solo acudieran dos compañeros actuales de la plantilla: Lunin y Mbappé.

Real Madrid CF Mbappé y Lunin han acudido a despedir a Lucas Vázquez tras su adiós al Real Madrid.

Esta circunstancia fue tema de debate anoche en El Partidazo de COPE con Luis Munilla, donde nuestros compañeros Gonzalo Miró y David Sánchez sí que echaron de menos que hubieran ido más compañeros y se preguntaron que si en vez del gallego, hubiera sido por ejemplo Luka Modric, si hubieran ido más o no al evento.

Por su parte, Tomás Guasch, que también estaba presente en este debate, respondía con ironía a estas críticas: "En el Real Madrid, todo mal. Solo ha faltado azotarlo".

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).