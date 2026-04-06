El libro sobre el Athletic que emociona a la afición: Silvia Martínez agota la primera edición en un mes

La periodista Silvia Martínez ha visitado 'Deportes Cope en Bilbao' para hablar de su libro 'De San Mamés a la eternidad, el Athletic como vínculo entre generaciones', cuya primera edición se ha agotado en solo un mes. La autora ha confesado que afrontó el lanzamiento "sin expectativas" y ya se encuentra "trabajando en la segunda" edición ante la gran acogida que ha tenido. "Está enganchando mucho a la gente, que es lo que más me gusta", ha asegurado.

Un relato personal que conecta

Aunque la obra parte de un relato personal sobre su sueño de ser periodista y pisar San Mamés, inspirado en gran parte por su aitite, Martínez ha destacado que la historia "y la esencia en sí del propio Athletic" consigue que mucha gente se sienta identificada. "Ha venido gente a decirme, 'es que te leo y soy yo', y no eran periodistas", ha explicado sobre el sentimiento de pertenencia que transmite el libro.

De San Mamés a la Eternidad

La autora ha señalado que su principal objetivo era conectar con los lectores por encima del éxito comercial. Durante la entrevista, ha afirmado que el libro lo escribió con la intención de evocar emociones y que ella misma lloró al terminarlo. Para Silvia, lo importante era que la obra tuviera un propósito y llegara a la gente de una forma genuina.

Prefería vender 20 ejemplares y que sirvieran para algo que no, 100 y que no sirven para nada" Silvia Martínez

Iribar, un 'aitite' de lujo

El libro cuenta con un prólogo de José Ángel Iribar. La conexión entre ambos fue tal que la propia Silvia ha bromeado sobre ello: "Me autoricé nieta de Iribar ese ratito que estuve". La periodista ha relatado cómo la idea del prólogo nació en Manchester y cómo la conversación con la leyenda del Athletic en Lezama le recordó a las charlas con su propio abuelo.

El recuerdo de su aitite sigue muy presente cada vez que acude a su lugar de trabajo. "Cada vez que entro en San Mamés tengo la lágrima en el ojo", ha confesado, añadiendo que al ver el cielo a través de la cubierta del estadio siente que él "está ahí".

Una sorpresa en directo

Durante la entrevista, el programa ha sorprendido a la autora con una llamada en directo a su pareja, Álex, quien se encuentra en Rumanía. Él ha confesado que, aunque hablan mucho de fútbol, es Silvia "más pesada" con el tema. También ha compartido el particular ritual que mantiene con el libro de su chica.

Lo utilizo como ritual, antes de cada partido, leerme un un capítulo la noche antes" Alex Gualda Jugador

Silvia Martínez ha confirmado que tiene pensado escribir más libros en el futuro, aunque sin desvelar la temática. Mientras tanto, la segunda edición de 'De San Mamés a la eternidad' estará disponible en los mismos puntos de venta habituales, como La Casa del Libro, El Corte Inglés y FNAC, y también se puede solicitar online.