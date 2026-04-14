Efecto Pasillo aterriza en Plasencia con un concierto gratuito y muy personal
La banda canaria ofrece este viernes un recital con entrada libre en el auditorio Santa Ana, donde compartirán sus grandes éxitos y anécdotas personales
Mérida - Publicado el - Actualizado
El grupo Efecto Pasillo aterriza este viernes en Plasencia para ofrecer un concierto acústico, de unos 45 minutos, en una cita organizada por Cadena 100. El evento tendrá lugar en el auditorio Santa Ana y será de entrada gratuita con invitación hasta completar el aforo. Su vocalista, Iván Torres, ha adelantado que será una velada muy especial y cercana con el público.
La banda canaria vuelve a Extremadura pocos días después de su paso por el Festivalino de Pescueza. Sobre esta conexión, Torres ha comentado que al llegar sintió "un buen ambiente, una buena onda". Durante su estancia, ha destacado la buena relación que mantienen con otros artistas de la zona, como el grupo Wiltinberg, a quienes ha descrito como "unos pibes que están apuntando muy fuerte".
Un formato íntimo y cercano
Este formato acústico ofrece una experiencia diferente a la de los grandes festivales. Aunque la sensación de miles de personas coreando tus canciones es "brutal", el cantante ha asegurado que están disfrutando enormemente de la gira. "Tienen una magia tan bonita estos conciertos acústicos que ya no sé lo que prefiero", ha confesado Torres, añadiendo que es "supermágico cuando conectas en un espacio tan pequeño con la gente".
Para aquellos que aún dudan si asistir, el vocalista ha prometido un espectáculo único en el que "nos conocen un poco más". El propio cantante lo describe como "un tú a tú súper, superdivertido", donde la banda se siente tan cómoda que aprovecha para interactuar con los asistentes. El repertorio incluirá tanto los éxitos más importantes de la banda como canciones nuevas.
Contamos historias nuestras, entre tema y tema"
Vocalista
En estos conciertos, la improvisación y las anécdotas son protagonistas. "Contamos historias nuestras, entre tema y tema, hablamos de las canciones, de por qué compusimos esta canción", ha explicado Torres. Además, la interacción es clave en el espectáculo: "Me bajo al público, bailamos, cantamos", ha relatado el artista, describiendo un show que permite disfrutar de una experiencia irrepetible.
