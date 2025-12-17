La Ley Bosman en Cope Bilbao
Álvaro Rubio Sánchez
Bilbao - Publicado el
1 min lectura6:53 min escucha
"La locura de imponer a todo el mundo una electrificación para la que no estamos preparados y que casi se carga la industria del automóvil europea, ¿a quién beneficia?"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h