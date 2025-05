El Vestuario de la COPE enciende el debate sobre cantera y fichajes en la Real Sociedad

San Sebastián - Publicado el 19 may 2025, 22:34 - Actualizado 19 may 2025, 22:37

Una frase que reabre viejas heridas

La declaración de Imanol Alguacil en su despedida («Ojalá que algún día se cambie la política y decidamos jugar como lo hace el Athletic, con solo canteranos») no solo ha generado ruido en la grada. Ha provocado un choque frontal de opiniones sobre el modelo de club, la cantera y los fichajes.

Ese choque se trasladó de forma inmediata a los micrófonos de El Vestuario de la COPE, la tertulia de los lunes en Deportes COPE Gipuzkoa, que se emite en directo desde el Restaurante Abakando bajo la dirección y presentación de Marco Antonio Sande.

Un debate intenso sobre la mesa del abakando

El programa contó con la participación habitual del periodista Mauri Idiakez y dos exjugadores con galones y memoria: Aitor López Rekarte y Alberto López, ambos recientemente distinguidos con la insignia de oro y brillantes de la Real Sociedad.

El análisis no se quedó en la anécdota. Se abordaron los fundamentos del modelo txuri urdin: cantera, identidad, rendimiento y sentido común. ¿Dónde está el límite entre formación y negocio?

«Hay un sector muy fuerte en el club que ha generado jurisprudencia con el acierto de Isak» Marco Antonio Sande Jefe de Deportes COPE Gipuzkoa

Marco Antonio Sande abrió el debate cuestionando el rumbo de algunas decisiones: «La Real Sociedad abrió la puerta a los extranjeros cuando fue lo de Loren y no la ha vuelto a cerrar». Y añadió: «Hay un sector muy fuerte en el club que ha generado jurisprudencia con el acierto de Isak. ¿Hasta qué punto ha sido tóxico ese acierto? Ahora hay adicción por volver a acertar». Sande fue más allá: «Si se trata de ingresar, puedes hacerlo también con Zubimendi. Pero traer ‘babyfichajes’ de 20 millones como Oskarsson le está restando minutos a los de casa».

Alberto López, prudente pero firme, se sumó al análisis: «Tendría que estar aquí Imanol para explicarlo. Yo creo que lo matizará». Y remarcó: «Esa transición entre cantera y extranjeros ya está superada. El que viene de fuera tiene que dar rendimiento inmediato. Lo demás, no encaja».

«El que viene de fuera tiene que dar rendimiento inmediato. Lo demás, no encaja» Alberto López Exportero e insignia de oro y brillantes de la Real Sociedad

Aitor López Rekarte introdujo el matiz institucional: «Históricamente la Real ha sido ejemplo en gestión de cantera, pero ahora se ha abierto el melón. Hasta en categorías inferiores te puedes encontrar un portero húngaro».

«Hasta en categorías inferiores te puedes encontrar un portero húngaro» Aitor López Rekarte Excapitán e insignia de oro y brillantes de la Real Sociedad

¿La Real como modelo o como frontera difusa?

El debate se tensó cuando Rekarte preguntó: «¿Cuál debe ser el objetivo de un fichaje como Isak? ¿Ingresar o reforzar la primera plantilla?» Y sentenció: «Apostar por grandes inversiones en jugadores jóvenes de fuera es un pecado en la Real. Esas líneas maestras deberían estar claras».

Mauri Idiakez, sin rodeos, dio la vuelta al argumento de Imanol: «La Real ganó dos ligas con jugadores de Zubieta. Traer a un escandinavo de diez años y decir que es canterano es una trampa».

Y sobre la frase del técnico de Orio, fue directo: «Se ha equivocado hasta el cazo. Ellos hacen trampas al solitario. A mí no me gustaría irme a la tumba con la etiqueta de que robo al vecino». Conclusión: cuando el modelo no se debate, se agrieta

Cargando…

El debate está vivo. Y ya no solo se libra entre redes y bares. Se libra dentro del propio club, dentro del relato, y dentro de los micrófonos de quienes conocen por dentro Zubieta, la grada y la historia. El modelo de la Real Sociedad vuelve al centro del campo. El balón está en juego. Y El Vestuario de la COPE ha hecho sonar el silbato.

¿CÓMO ESCUCHAR DEPORTES COPE GIPUZKOA?