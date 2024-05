Stoichkov: «Creo que el fútbol nos tiene algo preparado»

Más allá de lo complicado de la empresa, lo cierto es que el próximo domingo, Ipurua va a vivir una jornada histórica. Técnicamente, el choque ante el Real Oviedo es la quinta vez en la historia del club que se afronta un partido con opciones reales de ascenso directo. La primera fue hace 20 años, con Mendilibar en el banquillo, ante el Racing de Ferrol. Las opciones eran escasas y la cosa no salió bien. La segunda, 10 años después, con Garitano al frente del equipo, supuso el primer ascenso de la SD Eibar a la máxima categoría. La tercera y la cuarta fueron consecutivas: jornadas 41 y 42 de la temporada 21-22. Mejor no acordarse.









¿Qué necesita el Eibar para ascender?





Ahora le llega el turno al proyecto de Etxebe. Necesita ganar al Real Oviedo y que el Elche supere al Leganés en Butarque. Una quimera, como reconoce el delantero azulgrana Juan Diego Molina “Stoichkov”: “Sabemos que se puede dar la situación, pero es complicado. Nosotros queremos ganar nuestro partido y si suena la flauta, mejor”. El delantero gaditano reconoce la trascendencia de los puntos en juego, pero se centra sobre todo en lo que depende exclusivamente de ellos: “Para nosotros es importante ganar porque está en juego la tercera plaza, que de cara al play off es muy importante”.

A reponerse del golpe en Gijón





La plantilla armera recibió un duro golpe la pasada jornada. No pudo aprovechar el patinazo del Leganés y conseguir depender de ellos mismos en la última jornada. Perdió en Gijón, dejando pasar una nueva oportunidad de acercarse al ascenso directo: “Siempre nos hemos rehecho de los golpes que nos hemos llevado”, destaca Stoichkov.





Los jugadores azulgranas saben mejor que nadie que en el fútbol nada se puede dar por hecho. Sobre el papel, el Leganés tiene en su mano el ascenso a primera, pero Stoichkov avisa: “Nosotros, por experiencia, lo sabemos mejor que nadie. Creo que el fútbol nos tiene algo preparado y puede ser este año”.





Con dudas en la convocatoria pero sin entradas para el domingo





Hace días que se colgó el cartel de “no hay billetes” en las taquillas de Ipurua para el choque del domingo. Nadie se quiere perder una jornada que puede ser histórica. El club viene haciendo un llamamiento a los socios que no puedan acudir al campo para que liberen su localidad y de esta manera su asiento pueda ser aprovechado por otro aficionado. Se espera un lleno absoluto en las gradas de Ipurua.





?? El Eibar mantiene abierta la opción de liberar asientos para el partido del domingo.



??? Las localidades disponibles se pondrán a la venta exclusivamente para personas abonadas del Club.



? No se pondrán a la venta entradas para el público en general.#EibarRealOviedo?? — SD Eibar (@SDEibar) May 30, 2024





¿Cómo está el equipo?





Por otro lado, poco se sabe de la situación física de los jugadores que no pudieron viajar a Gijón. En principio, de cara al domingo se descarta la presencia de Arbilla por sanción y de Bautista por lesión. Tejero, con problemas musculares, no está descartado aunque cuenta con pocas opciones de llegar en condiciones a la cita. Por su parte, tanto Qasmi como Konrad parecen ser los que más posibilidades tienen de regresar a la convocatoria. En cualquier caso, hasta después del último entrenamiento, el sábado por la tarde, no saldremos de dudas.

