Semana clave en la Real Sociedad y análisis sin filtros en Deportes COPE Gipuzkoa

Los jugadores de la Real Sociedad durante una sesión de trabajo en Zubieta

Deportes COPE Gipuzkoa dedica su edición de hoy (99.8 FM, hasta las 16:00) a analizar el estado actual de la Real Sociedad, que atraviesa un comienzo de Liga muy por debajo de las expectativas. Bajo la dirección de Marco Antonio Sande, participarán en la tertulia Bixio Gorriz, Joseba Larrañaga y Jessica Figueroa, en una mesa de análisis que busca dar contexto y perspectiva al presente txuri urdin.

COPE Colaboradores de Deportes COPE Gipuzkoa

Aunque el equipo no ha caído en puestos de descenso, la sensación en el entorno es de alerta. La derrota del Mallorca ante el Espanyol evitó ese escenario esta jornada, pero los números hablan por sí solos: solo cuatro puntos en cinco jornadas y errores defensivos que han penalizado en momentos clave.

Objetivo: ganar en La Cartuja antes del parón

La Real Sociedad visitará este viernes a las 21:00 al Real Betis, que ejercerá como local en La Cartuja por las obras en el Benito Villamarín. El equipo guipuzcoano necesita una victoria que sirva de punto de inflexión antes del primer parón de selecciones, para no prolongar una dinámica que empieza a recordar a inicios de temporadas pasadas con mal desenlace.

En el entrenamiento de esta mañana en Zubieta, la principal novedad ha sido el regreso de Luka Sucic, superado ya su proceso febril. Siguen de baja por lesión Oskarsson, Yangel Herrera y Rupérez, mientras que Sadiq continúa apartado. El estado físico de Gorrotxa es duda por molestias en el tobillo, y Brais Méndez tendrá que jugar con una máscara protectora tras su fractura nasal.

Por parte del Betis, Pellegrini pierde a Isco, Ricardo Rodríguez y Ruibal, pero recupera a Marc Bartra para el centro de la defensa. El conjunto verdiblanco suma siete puntos y está a un solo punto de los puestos europeos.

San Mamés acoge un Athletic - Arsenal con acento guipuzcoano

El programa también prestará atención al atractivo duelo de esta noche en San Mamés, donde el Athletic Club recibe al Arsenal en Champions. El choque tiene presencia guipuzcoana destacada en ambos equipos.

En el conjunto inglés destacan nombres como Mikel Arteta, Zubimendi, Merino y el lesionado Odegaard. En el Athletic, hasta siete futbolistas tienen vínculos con Gipuzkoa: Gorosabel, Yuri, Aitor Paredes, Iñigo Ruiz de Galarreta (Eibar), Guruzeta (Donostia), Aihen Muñoz y el joven Izeta (Aia).

Arsenal FC Martín Zubimendi es el nuevo jefe del centro del campo gunner.

Polideportivo: derbi en Segunda, fichaje en el GBC y nuevo entrenador en La Libia

El bloque polideportivo del día incluye tres focos de actualidad:

Fútbol – Segunda División | El Eibar y el Sanse vienen de perder y se enfrentarán este domingo a las 18:30 en Ipurua. El filial realista, además, afronta problemas en defensa: Beitia no viajó a Las Palmas, Astigarraga sigue al margen, Peru está sancionado y Kita ha sido citado para el Mundial. También podrían ir Jon Martín , Carbonell y Mariezkurrena .

| El y el vienen de perder y se enfrentarán este domingo a las 18:30 en Ipurua. El filial realista, además, afronta problemas en defensa: no viajó a Las Palmas, sigue al margen, está sancionado y ha sido citado para el Mundial. También podrían ir , y . Baloncesto – GBC | El escolta estadounidense Tyler McGhie ya entrena con el equipo tras solucionar los trámites administrativos que impedían su salida de EE. UU. Ha pasado reconocimiento médico y podría debutar hoy en el amistoso ante el Iraurgi (20:00).

| El escolta estadounidense ya entrena con el equipo tras solucionar los trámites administrativos que impedían su salida de EE. UU. Ha pasado reconocimiento médico y podría debutar hoy en el amistoso ante el (20:00). Remo – Noticia COPE | Patxi Francés será el nuevo entrenador de La Libia de San Pedro. Procede de la embarcación femenina de Orio, con la que conquistó la Liga en 2022 y una Bandera de La Concha.

¿cómo escuchar deportes cope giPUZKOA?

La manera más sencilla es entrar en el #PlanetaDCG porque te llevará a todos los rincones relacionados con el programa. Recuerda que puedes escucharnos en directo sintonizando el 99.8 de la FM o PINCHANDO AQUÍ para escuchar por internet.

No te olvides de descargar nuestras aplicaciones (APLICACIONES COPE) para poder encontrarnos también en tu dispositivo móvil. Búscanos también en redes como Deportes COPE Gipuzkoa. Estamos en X, Instagram, Facebook y TikTok.