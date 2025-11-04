AUDIO #EscuelaDeRadio Colegio Eduardo Lucena - Temporada 13 Episodio 05

Los alumnos de 6º A del CEIP Eduardo Lucena han participado en una actividad que los ha acercado al apasionante mundo de la radio y del periodismo. A través de la experiencia, han descubierto que detrás de cada programa hay mucho más que micrófonos y palabras: hay trabajo en equipo, compromiso, rigor y respeto por la verdad.

Durante su visita, estos jóvenes comunicadores han aprendido que informar no es solo contar lo que ocurre, sino hacerlo con responsabilidad, contrastando fuentes y entendiendo el poder que tiene la palabra. Han experimentado la importancia de escuchar, de cooperar y de confiar en quienes ejercen el periodismo con ética y profesionalidad.

En una época en la que las noticias falsas circulan con facilidad y pueden confundirnos, los estudiantes del Eduardo Lucena han comprendido que los medios de comunicación serios son una herramienta esencial para construir una sociedad más libre y más justa.

Su curiosidad, su entusiasmo y su mirada crítica nos recuerdan que el futuro de la comunicación está en buenas manos. Porque cuando se combina la ilusión de aprender con el valor de la verdad, el resultado no puede ser otro que una lección inolvidable.