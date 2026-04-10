Un viaje de fe y pedales: la ruta de 160 km que une Jaén y Antequera

El columnista de Ad Líbitum, Javier Pereda, ha cumplido un año más con su tradición personal de Semana Santa: realizar un retiro espiritual en Antequera. Para ello, ha completado un viaje de 160 kilómetros en bicicleta desde Jaén, un reto que este año celebraba su octava edición.

La mayor parte del recorrido discurre por la Vía Verde del Aceite, un trazado histórico que atraviesa las provincias de Jaén, Córdoba y Málaga. Pereda concibe esta travesía como una "circunnavegación interior" y una experiencia con "cierto contenido de épica y aventura", para la que se necesita tanto preparación física como serenidad mental.

Preparativos para la odisea

La noche anterior a la expedición "resulta complicado conciliar el sueño ante la descarga de adrenalina y emoción", explica Pereda en su columna. La preparación exige rigor en detalles como la carga de hidratos, la hidratación constante y el estudio de las temperaturas.

Resulta complicado conciliar el sueño ante la descarga de adrenalina y emoción" Javier Pereda

Este año, la aventura comenzó el Lunes Santo, partiendo de madrugada con una temperatura de 2 grados. Su bicicleta, Catalina, una BTT sin motor, le acompañó durante las casi siete horas de pedaleo efectivo. Los primeros 100 kilómetros hasta Lucena transcurren entretenidos mientras el paisaje desfila ante sus ojos.

El corazón de la Subbética

La ruta atraviesa puntos de interés como los túneles de Torredelcampo y Torredonjimeno, Martos y su imponente peña o el viaducto del Arroyo Salado, con su sello decimonónico. El río Guadajoz marca la frontera natural entre Jaén y Córdoba, donde el paisaje de la Subbética se vuelve "más abrupto y fascinante".

El itinerario continúa por Luque, Zuheros, Doña Mencía y Cabra. En Lucena, abandona la Vía Verde para conectar con la carretera comarcal, un punto clave del viaje.

El tramo final

Los últimos 60 kilómetros hasta Antequera son a menudo los más duros, donde el cansancio acumulado y el viento de levante pueden volver el pedaleo agónico. El paso por Encinas Reales y la torre barroca de Benamejí le dan el aliento final para afrontar la última parte del recorrido.

Finalmente, la llegada a la milenaria Antequera, el centro geográfico de Andalucía, ofrece su recompensa. Los dólmenes, la Peña de los Enamorados y el paisaje de El Torcal reciben al ciclista que, agotado pero exultante, cumple su promesa anual y sonríe al recordar el viejo dicho: "Que salga el sol por Antequera".