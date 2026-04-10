Adiós al buen tiempo: un frente frío barrerá Euskadi este sábado, dejando a su paso precipitaciones y un descenso importante de las temperaturas

Euskadi experimentará este sábado un cambio brusco en las condiciones meteorológicas, tras una jornada de viernes que estará marcada por temperaturas inusualmente elevadas para la época. Según ha informado Euskalmet, un frente frío cruzará el territorio mañana, provocando un empeoramiento generalizado del tiempo.

Después de un viernes de ambiente casi veraniego —con máximas que podrían alcanzar los 29 grados en Bilbao—, la jornada del sábado comenzará con nubosidad media y alta. Sin embargo, a medida que avance la mañana, los cielos tenderán a cubrirse por completo.

Aunque no se descartan precipitaciones débiles durante las primeras horas, será a partir de la tarde cuando se concentre el episodio más significativo. El frente frío barrerá Euskadi de oeste a este, dejando lluvias y chubascos que serán más intensos y persistentes en la vertiente cantábrica.

El viento soplará moderado del oeste, con rachas fuertes, y girará a noroeste durante la segunda mitad del día. En paralelo, las temperaturas máximas iniciarán un descenso progresivo, que se acentuará especialmente por la tarde. Además, la cota de nieve podría situarse entre los 1.000 y 1.200 metros durante la noche.

En cuanto a las capitales, se prevén temperaturas que oscilarán entre los 11 y 17ºC en Bilbao, entre 7 y 15ºC en Vitoria-Gasteiz y entre 10 y 17ºC en Donostia-San Sebastián.

aún peor el domingo

El domingo, las temperaturas serán más propias del invierno, con valores por debajo de los 13-15 ºC. Durante la mañana es posible que aguante sin llover, soplará el viento del oeste-suroeste y en el cielo se pueden abrir algunos claros.

No obstante, durante la segunda mitad del día nos podría afectar otro frente; el viento se fijará del noroeste y se intensificará, el cielo quedará cubierto y se producirán lluvias y chubascos, sobre todo en la vertiente cantábrica, sin descartar alguna tormenta. La cota de nieve rondará los 1.000-1.200 metros.