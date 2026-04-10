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Un buque en llamas y riesgo químico: el impactante simulacro que llega a Alicante

El ejercicio MARSEC-26 simulará un incendio a bordo de un buque, la evacuación de heridos y la lucha contra una posible nube tóxica

Alicante pone a prueba su respuesta ante una gran emergencia en el puerto

Alicante pone a prueba su respuesta ante una gran emergencia en el puerto

Isabel Bartolomé

Alicante - Publicado el

1 min lectura

El puerto de Alicante será el escenario de un complejo ejercicio de seguridad marítima el próximo miércoles 15 de abril. Encuadrado en el marco del ejercicio MARSEC-26, el simulacro involucrará a múltiples instituciones que se enfrentarán a diversas incidencias para probar su capacidad de respuesta.

Un buque en apuros

La Comandancia Naval de Alicante, integrada en la Fuerza de Acción Marítima de la Armada, dirigirá un ejercicio que parte de un escenario complejo. Un buque de carga, simulado por el buque multipropósito BMP (A-62) ‘Cartagena’, informará de un fallo de gobierno y solicitará auxilio a prácticos y remolcadores para poder atracar en el puerto.

A partir de ese momento, se desencadenará una sucesión de incidencias que incluirán un incendio de grandes proporciones a bordo del buque y la consiguiente atención y evacuación de heridos. Además, los equipos de emergencia deberán hacer frente a la lucha contra la contaminación marina y a la predicción sobre la formación y desplazamiento de una nube tóxica.

Coordinación, el principal objetivo

El objetivo principal del simulacro es afianzar las relaciones de planeamiento, coordinación y colaboración entre las diferentes autoridades con competencias en el ámbito marítimo. Se busca evaluar la movilización, actuación ordenada y sincronización de los planes de actuación de todos los organismos implicados.

En el ejercicio participarán la Autoridad Portuaria de Alicante, Capitanía Marítima, la Armada, la UME, el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Policía Portuaria y los bomberos. También se movilizarán el centro de asistencia de la Comunidad Valenciana (CV112), el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y la Cruz Roja.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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