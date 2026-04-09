El Master Sports Management de ITTI Sports Institute arranca su cuarta edición y se posiciona como líder en formación deportiva

ITTI Sports ofrece un programa con formación internacional y práctica en gestión deportiva para todos los deportes, con docentes líderes del sector y oportunidades de networking

El ámbito deportivo es uno de los sectores donde hay mayor competitividad y exigencia técnica. De ahí que la formación especializada se haya convertido en una ventana abierta para quienes aspiran a ocupar roles directivos, estratégicos o de consultoría en organizaciones y clubes deportivos, así como agencias o federaciones de reconocimiento internacional. En la actualidad, la industria deportiva no solo demanda talento atlético, sino también profesionales que sean capaces de liderar, gestionar y transformar las decisiones deportivas a nivel global.

En este contexto, el Master in International Sports Management de ITTI Sports Institute se ha consolidado como el mejor programa del sector. ¿Su éxito? Combina la excelencia académica, con la experiencia práctica y el networking con líderes de renombre en el panorama deportivo. Un amplio abanico, que no solo se centra en deportes de masas como el fútbol, sino que ofrece un enfoque multidisciplinar, del que recibe lo mejor de cada experiencia deportiva.

Un máster con recorrido y éxito comprobado

Desde su lanzamiento en 2023, el Master Sports Management ha logrado posicionarse como una formación de referencia gracias a su enfoque práctico y global y, por supuesto, a su capacidad de conectar a estudiantes con profesionales activos en la industria deportiva. La edición 2026 marca la cuarta promoción de un programa que ya tiene un recorrido sólido, cuyo éxito forma parte en cómo se enseña la gestión deportiva de manera integral. Cada edición ha contado con una notable aceptación y el balance de unos

resultados muy positivos, lo que consolida su reputación entre quienes ya han formado parte de él.

El programa, enfocado para quienes buscan una formación top en gestión deportiva, abarca tanto deportes de masas como el fútbol o el tenis, como cualquier otra disciplina deportiva. La metodología combina clases teóricas con casos prácticos, talleres y proyectos que permiten a los alumnos enfrentarse a situaciones profesionales desde el primer día.

Un programa multidisciplinar con docentes de primer nivel

La calidad del profesorado es un pilar fundamental del programa. Los estudiantes del Master in International Sports Management tienen la oportunidad de aprender directamente de profesionales que ocupan puestos de responsabilidad en organizaciones y empresas de primer nivel dentro del sector deportivo. Entre ellos destacan: Michael Higham, Partnership Development Director Liverpool FC; María Carboneras, Head of Partnership & Sponsorship en el Real Racing Club de Santander; Madleen Roschi, Senior Sustainability Manager en FIFA; o Euan Warren, Vicepresidente del Partnerships en el Inter de Miami.

Los docentes y ponentes invitados al programa ejercen de coaches deportivos, guiando y asegurándose que los estudiantes adquieren las competencias necesarias a través de ejercicios prácticos que puedan aplicarse en un hipotético escenario profesional. El master se adapta a las necesidades del alumnado y combina la presencialidad con la modalidad streaming.

El Master in International Sports Management no se limita al fútbol. El programa está pensado para profesionales de cualquier deporte, desde baloncesto y tenis hasta deportes individuales y de equipo a nivel global. Esto permite a los alumnos adquirir competencias transferibles, aprender de distintos entornos deportivos y aplicar estrategias de gestión adaptadas a diversas disciplinas.

El plan de estudios se divide en seis módulos, donde tocan asignaturas como la gestión y dirección de organizaciones deportivas, la gestión financiera y estratégica, la innovación y transformación digital o el liderazgo y el desarrollo de equipos. Además, los cinco mejores estudiantes de cada edición tienen acceso privilegiado a prácticas profesionales garantizadas en una de las organizaciones deportivas colaboradoras.

Networking, contactos y proyección laboral

Una de las grandes fortalezas del master es su enfoque basado en el networking tradicional. Durante la formación, los estudiantes interactúan con líderes de la industria, participan en eventos, conferencias y talleres con las élites del mundo deportivo, y tienen acceso a una red de contactos amplísima que dirige su proyección laboral.

Esta red profesional es muy valiosa para quienes buscan desarrollar su carrera internacional en el campo de la gestión deportiva, abriéndose puertas a oportunidades laborales de máximo nivel, entre las mencionadas anteriormente, están el Liverpool FC, el Juventus FC, el FC Barcelona. Entre las salidas laborales más codiciadas se encuentra la consultoría y estrategia deportiva, la gestión de patrocinio y marketing deportivo, la organización de eventos internacionales, entre otros.

Este programa es la mejor oportunidad para dirigir hacia el éxito la carrera deportiva más allá del terreno de juego. Esta cuarta edición del Master in International Sports Management de ITTI Sports Institute se consolida como un referente internacional en el sector deportivo, ofreciendo las herramientas, los contactos y poniendo sobre la mesa la experiencia real de un sector cada vez más competitivo.