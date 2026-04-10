Detenido en Málaga por rajar la cara a un hombre que le increpó por golpear el mobiliario urbano y los vehículos aparcados en la calle

Agentes de la Policía Nacional han detenido este pasado jueves en Málaga a un hombre de 49 años tras presuntamente rajarle la cara con un arma blanca a un ciudadano que le había llamado la atención por golpear mobiliario urbano y vehículos estacionados en vía pública.

La víctima, de 41 años, sufrió un corte de unos 20 centímetros en el rostro, que requiere de cirugía.

GOLPEANDO VEHÍCULOS APARCADOS

Los hechos ocurrieron este pasado jueves, a las 15.10 horas, en la calle Punta Alta, en Málaga capital. Varios avisos al 112 y 091 informaban que un varón se hallaba golpeando el mobiliario urbano y los vehículos estacionados en la zona, increpando y agrediendo, además, a viandantes.

Varias patrullas de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se dirigieron al lugar. Allí, los agentes localizaron, en primera instancia, a una persona, que resultó ser víctima de una agresión, con una herida sangrante en la cara, causada por un desconocido al que había recriminado un comportamiento vandálico.

En las inmediaciones de los hechos, los agentes localizaron y detuvieron al autor de las lesiones, quien se habría deshecho del arma blanca utilizada durante la acometida, arrojándola bajo un coche. El cuchillo, aún con restos de sangre, fue intervenido por una dotación policial.

EL DETENIDO TENÍA ORDEN DE BUSCA Y DETENCIÓN

Según las primeras averiguaciones, el arrestado hirió con un cuchillo a la víctima, quien solo le había llamado la atención por un comportamiento incívico, teniendo que defenderse del atacante para evitar males mayores.

Finalmente, el sospechoso, a quien también le constaba una requisitoria de búsqueda para detención por un juzgado en Málaga en relación con otra causa, fue traslado a un centro de salud para asistencia y más tarde a comisaría, mientras que la víctima fue conducida en ambulancia a un hospital, donde, según las primeras observaciones, requerirá de cirugía.