Un patrocinio de alcance internacional

La Real Sociedad y Baghdadi Capital han formalizado una alianza que se extenderá durante las próximas tres temporadas. El acuerdo convierte al grupo financiero en el Main Sponsor del primer equipo masculino, con presencia en la parte frontal de la camiseta y en soportes estratégicos tanto en el estadio de Anoeta como en las instalaciones de Zubieta.

Quién es Baghdadi Capital

Fundada en 2023 por el empresario Baihas Baghdadi, Baghdadi Capital es un family office global con capital 100% español, más de 2.000 millones de euros en activos gestionados y operaciones consolidadas en España, Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda.

Post Baghdadi Capital

Su actividad se centra en financiación empresarial y sectores estratégicos como el inmobiliario o las inversiones selectivas, con un enfoque en rentabilidad y compromiso social. La compañía ofrece soluciones de liquidez inmediata para impulsar inversiones y fortalecer el crecimiento sostenible.

Reacciones y declaraciones

Para el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, el acuerdo supone «una nueva mirada que nos va a permitir ser más competitivos en todos los ámbitos y, sobre todo, a nivel internacional».

Por su parte, Baihas Baghdadi subrayó que «el deporte no es solo un vehículo de visibilidad, sino un reflejo de los valores que nos definen como compañía: trabajo constante, disciplina, resiliencia y visión a largo plazo. Patrocinar a la Real Sociedad es un honor y una responsabilidad».

Una apuesta estratégica

La incorporación de Baghdadi Capital como socio principal forma parte de la estrategia de internacionalización del club txuri urdin, que busca reforzar su posicionamiento en mercados emergentes y consolidar su red de alianzas con actores clave del ámbito financiero y empresarial.