Mauri Idiakez: «Ha llegado el momento de la verdad. Al final cada uno estará donde se merece»

La Real Sociedad afronta el momento culminante. El momento de aguantar la sexta plaza, que, caso de conseguirla o no, probablemente cambiará mucho la nota final de la temporada. Y lamento decir que soy bastante pesimista para sujetarla. Quedan cuatro partidos contra rivales de notable entidad, frente al calendario del máximo rival que es mucho más benévolo.









Y, al margen del calendario, la Real Sociedad ha visto cómo se le han caído hombres absolutamente claves que han sujetado el mástil durante toda la temporada. Evidentemente,hablo de Zubimendi y Zubeldia, los intocables de "Imanol Ness". Si a eso sumamos que de la Copa Asia no volvió Take Kubo, sino su hermano gemelo, y que Barrenetxea no termina de lograr su forma óptima por sus problemas físicos, pues entenderán mi pesimismo. Merino también ha pegado un bajonazo.





En el lado positivo, tengo que decir que veo muy bien a Turrientes y a Becker, y está muy claro que Imanol no tiene un pelo de tonto y va a apostar por ellos hasta el final. De todos modos, en las últimas jornadas estamos acostumbrados a que sucedan cosas rarísimas y, por tanto, a lo mejor no hay que dar tan por hechas las victorias del Betis sobre Almería y Las Palmas.

Por último, quiero hacer una reflexión importante. Me preocupa el ambiente que hay de que si la Real es séptima y, por tanto, va a la Conference, se vea como un auténtico fracaso y vamos todos a tirarnos al Monpas. Señores, hace solo quince años estábamos en la más absoluta ruina y en causa de disolución. Nos peleábamos por un trozo de chopped o mortadela. No puede ser que ahora despreciemos el jamón de bodega porque estamos acostumbrados al Jabugo. Recuerdo que la primera Conference la ganó una Roma que nos sacó los colores la temporada pasada. Además, me ilusionaría el tema de que ningún equipo vasco ha ganado una competición europea. La Real sería de los favoritos de la Conference. El que no se consuela es porque no quiere.

Desde siempre y hasta siempre, ¡GORA REAL!