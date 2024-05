Discrepancias sobre el rendimiento de la Real Sociedad agitan Deportes COPE Gipuzkoa

La valoración del rendimiento de la Real Sociedad durante la temporada generó un acalorado debate entre los colaboradores de la tertulia «El Kiosko de la COPE», que se emite todos los jueves en Deportes COPE Gipuzkoa. Mauri Idiakez, veterano periodista de Deportes COPE Gipuzkoa, cuestionó la calificación de la temporada del equipo, afirmando que «dudo que la temporada sea de notable porque al final has fracasado en la Copa del Rey». Esta opinión fue reforzada por Marta Gonzalo, de El Desmarque Mediaset, quien calificó como un «fracaso» la derrota en semifinales de Copa del Rey frente a Mallorca en Anoeta.









En contraposición, Marco Antonio Sande, jefe de Deportes COPE Gipuzkoa, destacó los logros del equipo en competiciones europeas: «Yo creo que la Real la ha hecho muy bien en la Champions». Jessica Figueroa, de Movistar Televisión, intervino con una pregunta retórica que puso en perspectiva las expectativas: «¿Qué querías, ganar la Champions?».





El futuro del entrenador Imanol Alguacil también fue motivo de análisis. Mauri Idiakez expresó sus reservas sobre la continuidad de Alguacil si el equipo no logra clasificarse para competiciones europeas: «Si la Real no va a Europa tengo muchas dudas de que siga». No obstante, Sande enfatizó el respaldo que Alguacil sigue recibiendo de la mayoría de la afición txuri urdin, resaltando un apoyo inquebrantable a pesar de las críticas.









La discusión se extendió al manejo de jugadores clave como Turrientes y Zubimendi. Idiakez criticó la gestión de Alguacil en este aspecto: «Imanol tenía que haber dosificado más a Zubimendi con Turrientes, pero le tiene una pequeña 'tacha' en el aspecto físico». Por su parte, Gonzalo señaló que a Turrientes «le pudo pesar la temporada pasada».









Finalmente, se abordó la situación de André Silva. Mientras Figueroa lamentó la falta de continuidad del jugador, señalando que «el otro día entra en el minuto 89», Sande discrepó, afirmando que Silva «ha tenido oportunidades».