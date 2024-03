Beñat Turrientes: «No me puedo quejar de nada, Imanol me dio oportunidades y no las aproveché».

Beñat Turrientes, centrocampista de la Real Sociedad, ha emergido como un ejemplo de resiliencia y superación en Zubieta. Con una temporada en notable ascenso, Turrientes ha evidenciado su determinación por crecer y mejorar, dejando atrás las adversidades y los momentos difíciles. Su rueda de prensa fue una de los temas a tratar hoy en Deportes COPE Gipuzkoa.





En una comparecencia ante los medios, Turrientes reflexionó sobre su progreso personal y el desafío que supuso su paso al primer equipo de la Real Sociedad. "Lo que todos los jugadores queremos hacer es jugar, pero viendo el nivel que hay en la Real y el mediocampo con jugadores internacionales absolutos, para mí, un chaval de 22 años, entrar el año pasado fue muy difícil", expresó el joven futbolista.

Turrientes: «Tengo rabia, porque este año estoy demostrando que igual el año pasado también podía hacer eso».

Sin embargo, Turrientes reconoció sin excusas que el año pasado no dio su mejor nivel. "No me puedo quejar de nada porque Imanol me dio oportunidades y no las aproveché. Tengo rabia por eso, porque este año estoy demostrando que igual el año pasado también podía hacer eso", admitió con humildad.





Autocrítica





Esta autocrítica sincera refleja la madurez y la mentalidad de Turrientes, quien ha aprendido la lección de que con esfuerzo y dedicación, todo es posible. "Este año estoy dándolo, sé que puedo dar más, pero hay que tener paciencia, ir poco a poco, y demostrarle al entrenador que eres capaz de jugar en este equipo", añadió.









Turrientes: «Acabó la temporada pasada y estaba dolido porque quizá lo que tenía dentro no lo había demostrado».

La temporada actual ha sido testigo del crecimiento y la evolución de Turrientes en el terreno de juego. Con 30 partidos disputados y 19 titularidades, el joven centrocampista ha demostrado su valía y su determinación por alcanzar nuevos retos. "Acabó la temporada pasada y estaba dolido porque quizá lo que tenía dentro no lo había demostrado y sabía que este paso tenía que dar ese paso adelante. El punto ha sido que me atreva más, en tener más confianza... en los duelos que hay en los partidos, tareas defensivas que tenía que mejorar y poco a poco estoy mejorando", destacó Turrientes.





Los Juegos Olímpicos de París





Pero más allá de sus logros individuales, Turrientes aspira a representar a España en los Juegos Olímpicos de París, siguiendo los pasos de sus compañeros Zubimendi, Merino y Oyarzabal. "Sería un orgullo ir a los Juegos", expresó el jugador, consciente del trabajo duro que le espera para lograr esa meta.





Apoyo a la Real Sociedad Femenina





El centrocampista de Beasain envió un mensaje de apoyo al equipo femenino de la Real Sociedad, que se encuentra disputando la Copa de la Reina. "La Copa para toda la Real Sociedad es muy especial. Están a un paso de hacer historia y quisiera animar a la gente a que vaya a Anoeta para darles un último empujón", concluyó.









Con su ejemplo de humildad, esfuerzo y dedicación, Beñat Turrientes se ha ganado el respeto y la admiración de sus compañeros, entrenadores y aficionados. Su historia de resiliencia y superación es una lección invaluable para los jóvenes de su generación, recordándoles que con trabajo arduo y determinación, pueden alcanzar cualquier meta que se propongan.