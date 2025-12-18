Marco Antonio Sande: "Son horas de mucha presión y mucho debate en la cúpula txuri urdin".

La Real Sociedad se encuentra en una encrucijada. La crisis de resultados, con el equipo a solo un punto del descenso, y la tensión interna han culminado con la destitución de Sergio Francisco y han puesto sobre la mesa el nombre de Pellegrino Matarazzo. El técnico italoamericano, con un acuerdo apalabrado pero no firmado, representa una potencial ruptura con la filosofía de Zubieta que ha generado un profundo debate en el entorno del club, analizado en el programa Deportes COPE Gipuzkoa.

Un vestuario tensionado

El nerviosismo en la cúpula del club ha quedado patente con la bronca de Jokin Aperribay en Zubieta, desvelada por esta emisora. Este episodio, lejos de ser una anécdota, se suma a otros problemas de disciplina como la negativa de Luka Sucic a entrenarse o el choque de Take Kubo con la directiva por unas declaraciones, que le obligaron a disculparse. El periodista Mauri Idiakez lo describió en ‘El Kiosko de la COPE’ como un "puré de verduras" que ha formado un "engrudo del que no podemos salir".

Hay un puré de verduras ahí, que desde luego, se está formando un engrudo, que ahora mismo no podemos salir de él" Mauri Idiakez Periodista de Deportes COPE Gipuzkoa en San Sebastián

¿Quién es Pellegrino Matarazzo?

En medio de esta tormenta, emerge la figura de Pellegrino Matarazzo. Miguel Gutiérrez, periodista experto en fútbol alemán, explicó en COPE que el técnico suele emplear sistemas como el 3-5-2 o el 3-4-2-1, con carrileros a pierna cambiada y libertad para los jugadores creativos. "Es un entrenador que le gustan las canteras, sacar jugadores, formarlos, desarrollarlos", afirmó Gutiérrez, un perfil que encajaría con Zubieta, a pesar de las dudas que genera.

Una de las grandes críticas es su desconocimiento de la liga española. Sin embargo, Gutiérrez recordó que "hoy en día vivimos en un mundo globalizado" y que las nuevas tecnologías permiten a los técnicos estar perfectamente informados. Sobre el interés previo en Marco Rose, el experto apuntó a razones económicas: "Posiblemente sean razones económicas, como tantas veces en el fútbol, las que rompen una negociación".

Un mar de dudas

El escepticismo sobre Matarazzo es notable. Mauri Idiakez, periodista de Deportes COPE Gipuzkoa, transmite el sentir de la afición: "La sensación es que Rose ha salido rana, era muy caro, y que Matarazzo es claramente la opción B". Idiakez cree que la situación de emergencia requería otro perfil: "Mucha gente estaba de acuerdo con que era mejor una figura de experiencia de la liga española, un entrenador en paro, para que salve esta temporada".

Gari Uranga, exjugador de la Real, comparte la "mucha preocupación" desde la perspectiva del vestuario. Uranga, que vivió el descenso de 2007, advierte sobre los riesgos de meterse en el barro y subraya la importancia de la unidad. "Es que si cada uno va a lo suyo, esto no va a terminar bien", ha sentenciado, pidiendo que los veteranos como Mikel Oyarzabal tiren del carro y que el vestuario y la afición remen en la misma dirección.

Es que si cada uno va a lo suyo, esto no va a terminar bien" Gari Uranga Exjugador de la Real Sociedad

Desde Madrid, el presentador de El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga, calificó la apuesta como "muy arriesgada" al tratarse de un técnico sin experiencia en La Liga y en un club "tan característico como la Real". Larrañaga también ha señalado el pobre rendimiento de fichajes como Sucic, Zakharyan, Óscarson o Sadiq, jugadores "absolutamente intrascendentes" que "están tapando el hueco para otros jugadores" de la cantera.

La decisión final, en un ambiente de "mucha presión y debate" según ha relatado el director del programa, Marco Antonio Sande, sigue en el aire, con un club donde no todos comparten la idoneidad de este giro de timón. Mientras, la actualidad polideportiva sigue su curso, con el Eibar jugándose el futuro de Beñat San José contra el Valladolid, la derrota del Bidasoa Irun en balonmano y las victorias del Super Amara Bera Bera y del Gipuzkoa Basket.

