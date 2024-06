Aumenta el interés por Sergio Gómez

Sergio Gómez, lateral izquierdo del Manchester City, ha visto cómo su nombre se menciona cada vez más en el mercado de verano. La Real Sociedad, uno de los principales pretendientes del futbolista catalán, ha realizado esfuerzos significativos para posicionarse bien en la carrera por su fichaje. Sin embargo, el interés txuri urdin ha desencadenado una cascada de movimientos y atenciones por parte de otros clubes europeos que también buscan fortalecer sus plantillas con el joven talento.

Desde que se conoció el interés de la Real Sociedad, clubes de renombre han intensificado sus gestiones para explorar las condiciones de salida de Gómez. El viaje de Jokin Aperribay y Roberto Olabe a Reino Unido ha servido para reforzar las negociaciones en curso, aunque el desenlace sigue dependiendo de varios factores, incluyendo posibles salidas de jugadores clave en el esquema del equipo donostiarra.

El Bayern de Múnich, equipo dirigido por Vincent Kompany, antiguo entrenador de Gómez en el Anderlecht, está atento a los movimientos en el mercado, especialmente si el Real Madrid concreta el fichaje de Alphonso Davies. Esta situación podría abrir una oportunidad para que el club alemán intensifique su interés por el lateral español, según ha informado Marco Antonio Sande.

Por su parte, la Roma también ha mostrado interés en Sergio Gómez, a pesar de haber reforzado recientemente su banda izquierda con Angeliño, otro jugador formado en la academia del Manchester City. Según el periodista Matteo Moretto, «la Roma ha solicitado información», lo que confirma que el interés por el joven futbolista se extiende más allá de las fronteras españolas.

El Real Betis Balompié, un club que frecuentemente compite en el mercado con la Real Sociedad, también ha mostrado interés en Sergio Gómez. Fabrizio Romano ha confirmado que «el Betis también está interesado», una noticia que resuena especialmente debido a la más que probable venta de Abner al Olympique de Lyon. Aunque el Betis cuenta con jugadores como Juan Miranda y ocasionalmente utiliza a Ayoze Pérez en la banda izquierda, la necesidad de reforzar esta posición sigue presente. La prensa sevillana ha señalado posibles incorporaciones como Álex Moreno, Junior Firpo o Sergio Cardona, pero la opción de Sergio Gómez parece especialmente atractiva para los andaluces.

?????? AS Roma have asked for Sérgio Gómez deal conditions, as Spanish LB will leave Manchester City this summer.



Real Sociedad and Real Betis are also interested in Gómez, looking for new LB.@MatteMoretto ???? pic.twitter.com/K0zns8rWAY