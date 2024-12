Joseba Novoa exige justicia tras 13 meses de espera por la agresión a su mujer en Anoeta

Denuncia a la justicia y la investigación policial

Joseba Novoa, marido de Amaya Zabarte, manifestó su intención de recusar a la jueza responsable del caso debido a la falta de avances y decisiones cuestionables. «Mi idea es recusar a la jueza porque viendo sus últimas decisiones me gustaría explorar una vía, primero cerró el caso y luego le obligaron a reabrirlo», declaró en la tertulia Tiempo de Txoko de Deportes COPE Gipuzkoa. Además, criticó que la investigación policial continúe en manos de la Ertzaintza: «No entendemos por qué solo se han entregado las imágenes de una farola cuando hay dos terabytes de grabaciones», subrayó. Según Novoa, estas podrían revelar detalles clave como la ubicación de un dron que pudo grabar los hechos.

«Primero está la persona y luego las instituciones. Mi mujer acabó en la UVI y fue pateada. Ojalá otros también rectifiquen como lo ha hecho Aperribay». Joseba Novoa Marido de Amaya Zabarte

Las secuelas físicas y emocionales de Amaya Zabarte

Amaya Zabarte, quien sufrió graves lesiones durante una carga policial en los exteriores de Anoeta, y se enfrenta un largo proceso de recuperación. Aunque ha recuperado la audición, sigue padeciendo migrañas crónicas y problemas de concentración. Su declaración judicial, programada 13 meses después de los hechos, fue calificada por Novoa como un despropósito: «La víctima, que es mi mujer, está sufriendo una condena de trece meses, mínimo. No os podéis imaginar el desierto que está atravesando».

«Mi idea es recusar a la jueza» Joseba Novoa Marido de Amaya Zabarte

Relación con la Real Sociedad y Jokin Aperribay

Novoa también se refirió al presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, reconociendo su apoyo tardío: «Respeto a Jokin. Al igual que he sido duro y le he recriminado que no se posicionaba, le doy las gracias porque, tras presión, tuvo la empatía de ponerse de nuestro lado». Sin embargo, destacó la importancia de priorizar a las personas sobre las instituciones: «Mi mujer acabó en la UVI y fue pateada. Primero está la persona, luego las instituciones».

Mensaje al Departamento de Seguridad

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, también fue objeto de críticas por parte de Novoa, quien le instó a condenar la agresión: «Le pido que tenga empatía y se ponga en nuestro lugar. Aún no ha condenado la patada que le dieron a mi mujer. Si ellos piden perdón, nos conformaríamos con una justicia restaurativa, pero si nos siguen haciendo pasar por este desierto iremos a por una justicia punitiva», advirtió.

«La jueza ha citado a Amaya trece meses después para tomarle declaración. La víctima, que es mi mujer, está sufriendo una condena de trece meses, mínimo». Joseba Novoa Marido de Amaya Zabarte

La lucha por la justicia continua

A pesar de las dificultades, Novoa aseguró que no cejará en su empeño por esclarecer los hechos y exigir responsabilidades: «El optimismo que puedo sentir es el mismo porque desde el primer momento sabíamos que era un camino de espinas», concluyó. Su determinación refleja la lucha de una familia que busca justicia ante un incidente que marcó sus vidas.

