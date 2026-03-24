27 MARZO 2026 | EL MUÑIDOR

Nos acompañan, D. Jesús Muñoz, capataz de Jesús Cautivo y de la Dolorosa de Santiago, D. Juanjo Lain, capataz de la Esperanza y D. Paco Pérez, capataz del Señor de las Penas y de María Santísima de la Amargura.

Disfrutamos de nuestra tertulia, de la mano de Chechu Aranda, Mariano Marín y Cristina Almodóvar, donde nuestros invitados nos hacen partícipes de las novedades de este año, la vida de las cuadrillas y de anécdotas a lo largo de su trayectoria frente al martillo.

Repasamos la última actualidad cofrade de la provincia y por supuesto, "Las Efemérides" de nuestro compañero Paco García Simal, sobre los dolores de la Santísima Virgen, en un día tan especial para hoy.

Ponemos así fin a nuestra particular Cuaresma en la que agradecemos a todos nuestros seguidores y amigos su acompañamiento y difusión de nuestra Semana Santa. Disfruten de la semana más bonita del año, y que el tiempo nos respete a todas y cada una de las hermandades y cofradías de nuestra bendita Provincia.