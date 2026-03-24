27 MARZO 2026 | EL MUÑIDOR
Buenos días a todos nuestros seguidores y amigos. Sexta y última semana de Cuaresma, donde hoy Viernes de Dolores os traemos un nuevo programa, para hablar con amigos, “los hombres de negro”. Desde la Churrería La Consentida, by María López que nos abre paso a un lugar diferente donde saborear las cofradías.
Toledo - Publicado el
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Nos acompañan, D. Jesús Muñoz, capataz de Jesús Cautivo y de la Dolorosa de Santiago, D. Juanjo Lain, capataz de la Esperanza y D. Paco Pérez, capataz del Señor de las Penas y de María Santísima de la Amargura.
Disfrutamos de nuestra tertulia, de la mano de Chechu Aranda, Mariano Marín y Cristina Almodóvar, donde nuestros invitados nos hacen partícipes de las novedades de este año, la vida de las cuadrillas y de anécdotas a lo largo de su trayectoria frente al martillo.
Repasamos la última actualidad cofrade de la provincia y por supuesto, "Las Efemérides" de nuestro compañero Paco García Simal, sobre los dolores de la Santísima Virgen, en un día tan especial para hoy.
Ponemos así fin a nuestra particular Cuaresma en la que agradecemos a todos nuestros seguidores y amigos su acompañamiento y difusión de nuestra Semana Santa. Disfruten de la semana más bonita del año, y que el tiempo nos respete a todas y cada una de las hermandades y cofradías de nuestra bendita Provincia.