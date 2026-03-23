La derrota en Villarreal y el futuro de Remiro centran el debate en 'El Vestuario del Kukuarri'

El programa Deportes COPE Gipuzkoa, dirigido por Marco Antonio Sande, analizará la actualidad de la Real Sociedad en su tertulia 'El Vestuario del Kukuarri', que cuentará con la participación del periodista Mauri Idiakez y los exjugadores y leyendas txuri-urdin Bixio Gorriz y Aitor López Rekarte. El encuentro radiofónico pondrá el foco en la dolorosa derrota liguera y en los temas que más preocupan a la afición.

DCG El Vestuario del Kukuarri, todos los lunes a las 15.25 h

El equipo donostiarra encajó un 3-1 ante el Villarreal en La Cerámica, en un partido que el conjunto amarillo sentenció en solo 23 minutos. A pesar del gol de Sucic en la segunda mitad, el equipo nunca dio la sensación de poder remontar. La derrota, que deja a la Real Sociedad en séptima posición, evidencia los problemas del equipo cuando le permiten transitar, una maestría de los equipos de Marcelino.

Zubeldia, objetivo la Cartuja

El peaje más caro del partido ha sido la lesión de Igor Zubeldia. Las pruebas médicas han confirmado una rotura de fibras en el bíceps femoral de la pierna izquierda, con una baja estimada de tres semanas. Esta ausencia aviva el debate sobre la defensa y marca como objetivo prioritario que el jugador pueda llegar a la final de Copa de La Cartuja.

El futuro de Remiro, a examen

En la tertulia también se han planteado cuestiones tácticas, como si el entrenador se equivocó con la presión alta que permitió las transiciones del Villarreal, o el papel de Aramburu ante Moleiro. Sin embargo, el punto más candente ha llegado desde Barcelona, donde se publica que el Barça negocia con Álex Remiro, abriendo un nuevo frente de debate sobre el futuro de la portería de la Real.

Este tema coincide con el buen momento de los internacionales. Las convocatorias de Oyarzabal, Remiro, Soler y Barrene con la selección española han sido uno de los puntos de análisis. A ellos se suman otros 10 futbolistas seleccionados para este parón, con viajes transoceánicos para Caleta Car, Sucic, Aramburu, Oskarsson y Guedes.

Actualidad polideportiva

En Segunda División, el Eibar logró una importante victoria por 0-1 ante el Andorra, con gol de Peru Nolaskoain, y se sitúa a cinco puntos de la promoción de ascenso. Por su parte, el Sanse sufrió un batacazo en Zubieta. En la Liga Femenina, la Real Sociedad ganó 0-1 al Levante y afianza su tercera plaza, mientras que el Eibar perdió por la mínima contra el Real Madrid.

En el resto de la actualidad, el Txuri Urdin de hockey hielo ganó 2-5 al Jaca y pone el 1-1 en la eliminatoria. En baloncesto, el Gipuzkoa Basket sumó su segunda derrota consecutiva, pero el IDK Euskotren logró una sólida victoria. Finalmente, en balonmano, el Bera Bera recupera el liderato, y en rugby, el Ordizia empató y se acerca a la permanencia.

La actualidad deportiva se completa con la gran final del Campeonato de Parejas de pelota, que se disputará el próximo domingo en el Navarra Arena y que enfrentará a Laso/Albisu contra Altuna/Ezkurdia. En la categoría femenina, la txapela ya tiene dueñas: Sagardui y Gaminde se impusieron a Arrizabalaga y Bergara.