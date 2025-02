Iker Álvarez desvela en Deportes COPE Gipuzkoa su insólito vuelo en un avión del Athletic Club

La última tertulia de "Tiempo de Txoko", en Deportes COPE Gipuzkoa, tuvo un invitado especial: Iker Álvarez, un joven influencer de 21 años, confeso seguidor de la Real Sociedad, que relató su curiosa experiencia al tener que viajar en un avión serigrafiado con los colores y escudos del Athletic Club, eterno rival del conjunto donostiarra. Conducida por Marco Antonio Sande, la tertulia contó con la participación habitual de Mauri Idiakez, Oier Fano, David Miner y David Juanmartiñena, quienes no tardaron en bromear sobre la situación.

«Si me obligan a subir, lo primero que haría sería vacunarme y ponerme una buena mascarilla». Mauri Idiakez Periodista de Deportes COPE Gipuzkoa

"No me jodas que me toca este avión"

Iker Álvarez no pudo evitar su asombro cuando, en plena madrugada y completamente agotado, vio en la pista el avión en el que iba a volar. "Eran las seis de la mañana y yo estaba reventado", comenzó relatando. "De la terminal al avión cogimos un autobús y al fondo veo el avión y digo, no me jodas que hay un avión serigrafiado del Athletic… Se va acercando el autobús y veo que me toca, ¡madre mía! Lunes por la mañana y este avión, ¡qué buena manera de empezar la semana".

Cargando…

El relato provocó las risas de los tertulianos, especialmente de Mauri Idiakez, quien, fiel a su estilo, dejó clara su postura ante una situación similar: "Si me obligan a subir, lo primero que haría sería vacunarme y ponerme una buena mascarilla y después de pensármelo mucho, no subiría".

David Juanmartiñena no se quedó atrás y recurrió a una icónica referencia cinematográfica para expresar su postura: "Yo haría como M.A., el del Equipo A, diría que no puedo montar en el avión y me haría el dormido".

Por su parte, David Miner defendió una visión más pragmática: "Pero qué cobardes sois, hay que montarse y convertir a todos en realtzales".

El episodio no terminó en el vuelo. Álvarez reveló que su vídeo fue subido a la cuenta oficial del Athletic Club en TikTok, lo que generó una avalancha de comentarios rojiblancos: "Me dicen que me tengo que hacer del Athletic, que eso es una señal, y yo digo, no hombre no, no jodas… Lo que faltaba ya", comentó entre risas.

Su visión sobre la Real Sociedad: Oskarsson y la continuidad de Imanol

Más allá de la anécdota, Marco Antonio Sande aprovechó la intervención del influencer para conocer su opinión sobre el momento que atraviesa la Real Sociedad. "Si fuera por mí, yo pondría a Oskarsson de titular ante Osasuna, pero después de escuchar las declaraciones de Imanol me temo que no será así. Creo que va a poner a Oyarzabal", apuntó Álvarez, sumándose al debate sobre quién debe liderar la delantera txuri-urdin.

En cuanto al futuro de Imanol Alguacil, el joven aficionado lo tuvo claro: "Tengo que decir que soy pro Imanol, pero entre mis colegas hay quien es muy de Imanol, quien dice que Oyarzabal se tiene que retirar mañana, quien dice que es un referente… hay de todo. Pero la mayoría es de Imanol. Somos jóvenes y lo último que hemos visto es todo lo que ha conseguido la Real con Imanol, como la final de Copa ante el Athletic".

Cargando…

La sorpresa por su éxito en redes sociales

Mauri Idiakez no pudo evitar sorprenderse por la cantidad de seguidores que tiene Iker Álvarez en TikTok, Instagram y YouTube: "Yo creía que en las redes no había nadie más famoso que Oier Fano, me acabo de sorprender", comentó.

El propio Oier Fano se tomó con humor la comparación y admitió que sus mejores tiempos en redes quedaron atrás: "Yo ya soy una vieja gloria de las redes, una especie de Bixio Gorriz o Arconada de las redes sociales jajaja".

Marco Antonio Sande no dejó pasar la oportunidad para lanzar un último comentario con su característico tono irónico: "Oier Fano tuvo su momento en Twitter, pero ya ha pasado".

Dónde seguir "Tiempo de Txoko"

La tertulia se emite todos los miércoles de 15.25 h a 16.00 h en Deportes COPE Gipuzkoa, sintonizando el 99.8 de la FM, en cope.es o en las apps de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando la emisora COPE MÁS San Sebastián.

Los oyentes pueden seguir toda la información en Twitter, Tik Tok, Facebook e Instagram y escuchar los podcasts en Spotify, Apple Podcast e iVoox.