Deportes COPE Gipuzkoa se vuelca con la final de Copa desde Aduna

Deportes COPE Gipuzkoa se vuelca hoy con la final de la Copa del Rey con un programa especial en directo desde la Sidrería Zabala (escucha pinchando AQUÍ), en Aduna. El espacio, dirigido y presentado por Marco Antonio Sande, comenzará a las 15:25 horas y estará centrado en el análisis y la previa del partido que enfrentará este sábado a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid en La Cartuja de Sevilla.

La final de Copa marca la agenda informativa de la semana y sitúa a la Real Sociedad ante la posibilidad de conquistar un nuevo título. En ese contexto, COPE Gipuzkoa traslada su estudio a la calle para acercarse al pulso real de la afición y construir un relato cercano, con identidad guipuzcoana y voces autorizadas.

DCG Escucha en directo el especial Copa del Rey desde la Sidrería Zabala

Análisis con sello txuri-urdin desde la Sidrería Zabala

El programa contará con la participación del periodista Mauri Idiakez y de los exjugadores Luis Mari López Rekarte y Gari Uranga. Un equipo de tertulia que aportará experiencia, conocimiento del vestuario y lectura táctica en un momento clave de la temporada.

La emisión mantendrá el estilo reconocible de Deportes COPE Gipuzkoa: ritmo ágil, frases directas y análisis enfocado a explicar qué puede pasar en la final. Todo, con el objetivo de ofrecer al oyente una visión clara del partido más esperado del curso.

Dos caminos distintos hacia la final

Uno de los puntos centrales del programa será el diferente contexto competitivo con el que llegan ambos equipos.

El Atlético de Madrid aterriza en la final tras un exigente calendario europeo, con el desgaste acumulado de su participación en la Champions. La Real Sociedad, por su parte, ha podido preparar la cita con mayor margen desde su último partido de Liga.

Esa diferencia en la carga de minutos puede influir en el ritmo del partido y en la capacidad de los equipos para sostener su intensidad. Es uno de los aspectos que marcarán el análisis de la tertulia.

Pendientes de Zubieta: altas y dudas en la Real

La actualidad del equipo txuri-urdin también será protagonista. En el entrenamiento de esta mañana en Zubieta se han incorporado al grupo Mikel Oyarzabal, Jon Gorrotxategi y Yangel Herrera, tres nombres importantes en la estructura del equipo.

La principal duda sigue siendo Igor Zubeldia, cuya presencia en la final dependerá de su evolución en las próximas horas. En el lado negativo, están confirmadas las ausencias de Odriozola y Rupérez, ambos fuera por lesión de larga duración.

La disponibilidad de efectivos en defensa y en el centro del campo será clave para construir el once inicial.

Entradas: aún hay opciones para viajar a Sevilla

El programa también abordará la situación de las entradas para la final. A pocos días del partido, todavía quedan en torno a 400 localidades disponibles.

Más de 300 han sido desbloqueadas tras quedar fuera de procesos anteriores, a las que se suman 87 del último cupo de venta. Un margen reducido, pero suficiente para quienes aún estén valorando el desplazamiento a Sevilla.

Una tertulia para anticipar la final

El bloque central del especial estará dedicado a una tertulia abierta con preguntas directas sobre el partido.

El posible desgaste del Atlético, la elección de los onces iniciales, el peso de jugadores clave o el perfil ofensivo que más daño puede hacer a la Real serán algunos de los temas sobre la mesa. También se pondrá en contexto el historial de Diego Simeone ante la Real Sociedad, con un balance claramente favorable al técnico argentino, aunque sin precedentes en una final.

Polideportivo con presencia guipuzcoana

Más allá de la final, el programa incluirá un repaso al polideportivo. Destaca la participación de la guipuzcoana Irene Paredes con la selección española, que ha caído ante Inglaterra en la fase de clasificación para el Mundial, complicando su acceso directo al torneo.

COPE sale a la calle en la semana grande

El especial desde la Sidrería Zabala responde a una idea clara: contar la final desde Gipuzkoa, con el ambiente de la calle y el análisis de quienes conocen de cerca la realidad del club.

La radio se acerca al oyente en una semana marcada por la ilusión. La final se jugará en Sevilla. Pero el relato empieza aquí.