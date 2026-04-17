La nueva 'arma' de los ladrones en Barcelona: el patinete eléctrico se impone en los robos con violencia

El patinete eléctrico se ha consolidado como una herramienta clave para la delincuencia en Barcelona. Lejos de ser solo un problema de movilidad, su uso en robos con violencia ha encendido las alarmas de las autoridades. Según datos de los Mossos d'Esquadra, uno de cada cinco robos violentos que se cometen en la ciudad ya involucra uno de estos vehículos. Esta nueva realidad ha obligado a la policía catalana a diseñar estrategias específicas para combatir una modalidad delictiva que aprovecha la rapidez y versatilidad del patinete para garantizar la huida.

Un 'modus operandi' veloz y escurridizo

Los delincuentes explotan las ventajas del patinete para ejecutar sus golpes, principalmente mediante el método del tirón. El subinspector de los Mossos d'Esquadra, Sergi Muñoz, explica que el sistema es sencillo pero efectivo. A veces, se acercan a la víctima subidos en el patinete y le arrebatan sus pertenencias. Otras, uno de los ladrones baja del vehículo, comete el robo y un cómplice lo espera en el patinete para escapar a toda velocidad. "El que lleva el objeto robado siempre sería el del patinete", aclara Muñoz. Su gran ventaja es la capacidad para fugarse por calles estrechas, zonas peatonales o incluso en contradirección, lugares inaccesibles para un coche patrulla y donde la persecución a pie resulta inútil.

Delincuentes reincidentes, no novatos

El perfil de estos ladrones no es el de un delincuente ocasional, sino el de reincidentes que han adaptado su forma de actuar. "Son delincuentes que antes iban caminando y ahora han pasado al patinete; es más rápido, más cómodo y se cansan menos", detalla el subinspector. Este cambio de método les permite aumentar su eficiencia y el número de golpes. Los Mossos ya tenían en el punto de mira a estos individuos a través de otros operativos como el dispositivo 'Kampai', enfocado en la delincuencia multirreincidente, lo que ha facilitado su identificación ahora que utilizan este nuevo medio de transporte para sus actividades ilícitas.

Patrulla de los Mossos d'Esquadra

Son delincuentes que antes iban caminando y ahora han pasado al patinete; es más rápido, más cómodo y se cansan menos"

La policía catalana ha puesto en marcha el dispositivo 'Lambretta' para hacer frente a esta problemática. Iniciado en marzo de 2024, este plan específico surgió al constatar que los vehículos policiales convencionales no eran eficaces para perseguir a los ladrones en patinete. "Detectamos que un vehículo de cuatro ruedas no podía hacer un seguimiento, y los compañeros a pie tampoco, porque corren demasiado", señala Sergi Muñoz. El operativo, que involucra al Área regional de Barcelona, está demostrando ser "muy efectivo", según el subinspector, y se centra en la identificación y detención de estos delincuentes.

Patinetes 'trucados' para la fuga

Otro de los problemas añadidos es la manipulación de los patinetes. Muchos de los vehículos utilizados en los robos están modificados para superar con creces los límites de velocidad legales. "Muchos están trucados para que corran más, llegando a los 100 kilómetros por hora", advierte Muñoz. Además de la velocidad, los delincuentes también borran los números de serie para dificultar su rastreo e identificación en caso de ser recuperados por la policía. Las fuerzas de seguridad han intervenido una cantidad significativa de estos patinetes preparados para la delincuencia.

Muchos están trucados para que corran más, llegando a los 100 kilómetros por hora"

Muchos de los patinetes son trucados para conseguir mayor velocidad

Los ladrones en patinete no actúan de forma aleatoria, sino que concentran su actividad en las zonas de mayor afluencia turística. El distrito de Ciutat Vella es uno de los puntos calientes, pero su radio de acción se expande. "Ahora que comienza el calor, se desplazan también a las zonas de la playa y la costa", apunta el subinspector de los Mossos. La presencia de turistas, a menudo más distraídos, los convierte en el objetivo principal de esta modalidad de robo que busca la rapidez y el factor sorpresa.

La situación evidencia cómo los delincuentes se reinventan constantemente para eludir la acción policial. Sin embargo, la respuesta de los Mossos d'Esquadra con planes como el dispositivo 'Lambretta' demuestra una adaptación paralela para neutralizar estas nuevas amenazas. El subinspector Sergi Muñoz confirma que la presión policial sobre estos individuos está dando resultados positivos, interceptando tanto a los ladrones como los vehículos que utilizan para cometer los delitos.