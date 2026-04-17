El Ayuntamiento de Cartagena licita la ampliación del centro social de San Ginés tras desbloquear su cesión

El Ayuntamiento de Cartagena ha anunciado una inversión de 420.000 euros para ampliar y modernizar el local social del barrio de San Ginés. El proyecto, financiado por el plan de barrios y diputaciones de la comunidad autónoma, permitirá duplicar la superficie actual de las instalaciones, que se habían quedado "obsoletas" debido a la "muchísima vida y participación" que registran, ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Un obstáculo administrativo superado

La ejecución del proyecto ha sufrido un importante retraso debido a un problema de titularidad. El parque Ginés García Pagán, donde se ubica el local, no era propiedad del Ayuntamiento, sino del Estado. Este escollo de carácter legal impedía realizar la inversión prevista hasta que se regularizara la situación del terreno.

El consistorio inició los trámites para la cesión del parque y, finalmente, la Dirección General de Patrimonio del Estado ha aprobado el traspaso. La alcaldesa ha confirmado que la cesión es oficial, lo que permite reanudar el proyecto sin más demoras. "Hoy ya podemos asegurar, sin ningún temor a equivocarnos y sin riesgo de sufrir nuevos retrasos, que podemos ejecutar la ampliación del nuevo local social", ha afirmado.

Las obras estarán terminadas en 2027, según ha explicado a los vecinos el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega.

COPE Presentación del proyecto de ampliación

Más de 600 metros cuadrados para los vecinos

La ampliación duplicará la superficie del centro, pasando de los 320 metros cuadrados actuales a más de 600. La planta baja contará con una nueva cafetería, cocina y baños. En la planta superior se habilitará una sala multiusos diáfana para actividades sociales y culturales que será gestionada por la asociación de vecinos.

Todas las actuaciones contemplan mejoras de accesibilidad para que Cartagena sea "cada vez más accesible e inclusiva", así como medidas de ahorro energético.

Además, se ha anunciado que en el plazo de un mes estará listo el proyecto para la reforma de la avenida Pintor Portela, desde la Plaza de Alicante hasta el puente de Torreciega, que también será presentado a los vecinos, con una inversión de un millón y medio de euros.