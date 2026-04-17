La FAMP recibe el Premio a la excelencia en la administración local, en la categoría de asociacionismo y colaboración público-privada

El presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha puesto en valor el municipalismo que hace avanzar Andalucía con proyectos, ideas y personas que transforman nuestra tierra cada día. José María Bellido, que se ha declarado un convencido del municipalismo, ha abogado en su discurso por la gobernanza para aunar esfuerzos para reclamar una financiación local justa para afrontar los desafíos actuales: reto demográfico, transición ecológica, la transformación digital o la cohesión social.

Durante el acto de entrega celebrado en Córdoba, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha puesto en valor el papel esencial de las entidades locales andaluzas y de la FAMP como “casa común del municipalismo andaluz, un espacio de encuentro, cooperación, defensa de intereses comunes y generación de soluciones compartidas, pero sobre todo, es la voz de quienes están más cerca de la ciudadanía”.

Así se ha pronunciado al recoger el galardón que se ha concedido a la FAMP en los I Premios a la Excelencia de la Administración Local. Bellido ha subrayado que este reconocimiento pone de manifiesto que “Andalucía avanza desde lo local”, destacando el papel transformador de los municipios y diputaciones a través de proyectos, ideas y el trabajo diario de sus profesionales.

Durante su intervención, ha apuntado que el premio “no es sólo para la institución, sino para todas las personas que la hacen posible y que trabajan cada día al servicio de la ciudadanía”. “El municipalismo es cercanía, compromiso y capacidad de adaptación. Es la administración más próxima, pero también la más humana”, ha afirmado, recordando que las entidades locales, desde el municipio más pequeño hasta las grandes ciudades, están en primera línea, siendo las primeras en detectar problemas y ofrecer respuestas, muchas veces con recursos limitados.

compromiso ilimitado

“Recursos limitados con compromiso ilimitado”. Es por ello que “hay que seguir avanzando en un modelo de cogobernanza real entre administraciones, basado en la coordinación, la lealtad institucional y la eficacia”, añadió, a la vez que ha agradecido a la Junta de Andalucía su disposición al diálogo y la colaboración con el municipalismo andaluz. No obstante, ha hecho hincapié en que aún quedan retos importantes por abordar, como la financiación local justa y suficiente, el fortalecimiento de la autonomía local y el impulso decidido a la modernización y digitalización de las administraciones”. Finalmente, ha recordado que los grandes desafíos actuales —como el reto demográfico, la transición ecológica, la transformación digital o la cohesión social— tienen su punto de partida y su aplicación directa en el ámbito local.

“Si queremos una Andalucía equilibrada y con oportunidades, tenemos que mirar a nuestros municipios, especialmente a los más pequeños, que son clave para vertebrar el territorio y fijar población”, aseveró. Desde la FAMP, “seguiremos trabajando para acompañar a las entidades locales, fomentar la colaboración y defender el papel del municipalismo. Fortalecer lo local es fortalecer Andalucía”, concluyó. El presidente ha cerrado su intervención felicitando al conjunto de entidades premiadas y agradeciendo el trabajo de quienes hacen posible, cada día, el municipalismo andaluz. “Sigamos avanzando juntos”.