Cartagena trabaja en un museo único en el mundo para el submarino Tonina

El Ayuntamiento de Cartagena, la Armada y la Autoridad Portuaria, han constituido oficialmente la Comisión de Seguimiento del Museo del Arma Submarina, un paso clave para la musealización del submarino Tonina. Este proyecto, calificado como un "sueño de todos los cartageneros desde hace décadas", se ubicará en los túneles de los submarinos del Espalmador, cedidos al consistorio en diciembre del año pasado.

Un proyecto único en el mundo

La principal característica que hará de este museo un espacio "innovador y a nivel mundial", según el almirante del Arsenal, Alejandro Cuerda, es que por primera vez un sumergible se expondrá en el interior de un túnel. El objetivo es incorporar un nuevo atractivo turístico a la ciudad centrado en la marca Cartagena, ciudad de submarinos.

Imaginemos a un niño pequeño que le decimos, vamos a ver un túnel submarino y además te vas a meter dentro de un submarino" Alejandro Cuerda Almirante jefe del Arsenal

Colaboración institucional

La comisión de seguimiento cuenta con una amplia representación institucional. Al frente se encuentran la alcaldesa, Noelia Arroyo; el director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, Aniceto Rosique; y el almirante del Arsenal de Cartagena y último comandante del Tonina, Alejandro Cuerda. Arroyo ha destacado que Rosique y Cuerda son "aliados fundamentales" del proyecto.

Junto a ellos, colaboran como "invitados imprescindibles" la Autoridad Portuaria y Navantia, que tendrán un papel activo en la mesa de trabajo. El puerto es clave para el transporte del submarino a su ubicación definitiva, mientras que Navantia se encargará de la primera fase de la musealización del sumergible.

Es un proyecto ilusionante, es un reto muy ambicioso para la ciudad y la Armada" Aniceto Rosique Jefe de Armamento del Ministerio de Defensa

Fases y viabilidad técnica

El proyecto se desarrollará en dos fases. La primera, encargada por la Armada a Navantia, es la musealización del propio Tonina. La segunda, de carácter municipal, consiste en la adecuación de los túneles del Monte de Galeras para acoger el submarino y crear el espacio museístico.

La Universidad Politécnica de Cartagena ha realizado los estudios geotécnicos que confirman que la instalación reúne las condiciones para albergar el museo. Actualmente, la Armada está llevando a cabo los trabajos de retirada de residuos de los túneles, y posteriormente se realizarán labores de impermeabilización y seguridad para garantizar la viabilidad del proyecto.

El almirante Cuerda ha subrayado la ilusión que genera el proyecto, un homenaje a las dotaciones que sirvieron en el Tonina durante sus 33 años de servicio. "Imaginemos a un niño pequeño que le decimos, vamos a ver un túnel submarino y además te vas a meter dentro de un submarino, aquello va a tener un atractivo fenomenal", ha afirmado, destacando el potencial del futuro museo.