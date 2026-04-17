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'Sporting y lo que surja', en Deportes COPE Asturias: "¿Habrá derbi asturiano el año que viene?"
El análisis tras caer en Burgos y prácticamente decir adiós al ascenso. La opinión de los viernes, con Marcos Martín y Pedro Rivero
Fernando Justo Gómez
Asturias - Publicado el
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