Aperribay activa el nuevo libro con Bretos y Sergio

Jokin Aperribay ha presentado en Anoeta a Erik Bretos como nuevo director de fútbol y a Sergio Francisco como nuevo entrenador del primer equipo. La Real Sociedad activa así un nuevo ciclo deportivo, con dos nombres de la casa y con una idea compartida: construir desde Zubieta, reforzar la plantilla sin perder identidad y volver cuanto antes a Europa.

«No pasamos frío. Estamos en un proceso inversor», ha dicho el presidente. «Bretos y Sergio se lo merecen. Lo van a hacer de maravilla».

«Los malos resultados son un indicador que no se puede esconder».

Bretos, donostiarra y exresponsable de scouting, asume el mando con humildad y determinación. «No puedo pretender ser un nuevo Olabe. Tengo que ser el mejor Erik Bretos posible», ha declarado. El nuevo director de fútbol creará seis áreas de trabajo y ya ha dejado un mensaje claro: «No necesitamos vender. Queremos mejorar el equipo para volver a Europa».

«No solo estamos pensando en no perder jugadores importantes, queremos hacer un equipo mejor».

Sobre Zubimendi, ha sido rotundo: «Es uno de los mejores mediocentros del mundo. Me encantaría que siguiera toda la vida en la Real».

«Zubimendi es el único con el que hemos tenido conversaciones (para salir). Sabemos que existen varias opciones. No se concretarán a corto plazo».

Aperribay reconoce que Zubimendi puede salir, pero no en los próximos días.

No tenemos intención ni necesidad de traspasar a Take Kubo. El próximo año vemos a Take en la Real».