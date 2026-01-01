Sergio Ramos lidera una potente oferta para comprar el Sevilla

La venta del Sevilla puede dar un vuelco radical. En los últimos días ha irrumpido, como un huracán, la figura de Sergio Ramos, quien lidera a un poderoso grupo de inversores dispuestos a pujar de verdad por las acciones del conjunto de Nervión. En las últimas horas, las negociaciones con el fondo americano, al parecer, se han caído; es más, fuentes cercanas al club aseguran que han dado varios pasos atrás. El precio de esas acciones, por lo tanto, se ha devaluado. Y aquí es donde emerge la figura del central internacional.

Ramos ya ha hecho llegar a los accionistas de la entidad su oferta en firme y sus intenciones de comprar el club. Llega respaldado por un potente grupo de inversores que han depositado en él la responsabilidad de liderar el proyecto. Es más, fuentes cercanas a la negociación aseguran que la oferta que ha puesto encima de la mesa es la más importante que se ha realizado hasta el momento, superando el importe de todas las que los máximos accionistas han recibido hasta ahora.

Habrá que esperar la reacción que provoque en el Consejo este asunto, teniendo en cuenta que las relaciones con los americanos han sufrido una parada en seco. En una operación tan grande nada se puede dar por definitivo; pero lo cierto es que Sergio Ramos aparece con fuerza —y con mucho dinero— para darle un vuelco a la situación actual. Los próximos días serán claves para valorar la reacción que tendrán los dueños del club ante esta poderosa proposición.