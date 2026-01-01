Un coche atropella a una madre y sus dos hijos pequeños en Cartagena

Varios servicios de emergencia han intervenido en un atropello ocurrido en Cartagena que ha dejado tres personas heridas. Entre los afectados se encuentran dos menores de 2 y 4 años y su madre, de 36 años.

El suceso ha tenido lugar en la calle Ángel Bruna a las 19:59 horas de este jueves 1 de enero, cuando el teléfono de emergencias 112 Región de Murcia recibió múltiples llamadas alertando del incidente. Aunque los primeros avisos apuntaban a que un turismo había alcanzado a un solo menor, la información fue corregida al llegar los efectivos.

Amplio dispositivo de emergencia

Inmediatamente, se desplazaron al lugar de los hechos varias patrullas de la Policía Local de Cartagena y una unidad móvil de emergencia (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras una primera valoración en el sitio, el personal sanitario decidió el traslado de los tres heridos.

La madre y sus dos hijos fueron evacuados en la ambulancia al Hospital Santa Lucía de Cartagena, donde están siendo atendidos de sus lesiones.