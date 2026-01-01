El Ejército del Aire avisa de 'estampidos sónicos' en Lorca por maniobras militares

El Ejército del Aire y del Espacio ha alertado de que se producirán maniobras militares en el término municipal de Lorca que podrían provocar “estampidos sónicos”. Estos serán perceptibles por la población entre las 15:30 y las 17:30 horas, en el periodo que va del 26 de enero al 5 de febrero, excluyendo los fines de semana.

El motivo es un curso de vuelo del Programa de Liderazgo Táctico (TLP), con sede en la Base Aérea de Albacete. En el itinerario del curso, denominado FC 2026-1, se contempla la realización de misiones con la utilización de “radares de defensa aérea”, lo que ha requerido el despliegue de medios como camiones y vehículos todoterreno.

Vuelos supersónicos autorizados

Durante la ejecución de estas misiones, el Ejército ha autorizado la realización de vuelos supersónicos. Por ello, a pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha y las limitaciones existentes, es posible que se produzca algún “estampido sónico” que sea perceptible a nivel de superficie.

Coordinación con autoridades y propietarios

El Programa de Liderazgo Táctico ha informado puntualmente sobre estas maniobras a las delegaciones de Defensa y del Gobierno de la Región de Murcia. Asimismo, los propietarios de las fincas afectadas han concedido los permisos necesarios para la utilización de sus terrenos durante los ejercicios.

Desde el TLP se ha comunicado que se velará por el cumplimiento de todas las normas medioambientales existentes, con el compromiso de mantener la zona en perfectas condiciones una vez finalizadas las prácticas.