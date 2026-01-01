El Club Taurino de Lorca corona a los triunfadores de la temporada taurina

El Club Taurino de Lorca celebra el próximo domingo 18 de enero de 2026 su tradicional Gala Anual, un evento que reúne a aficionados y profesionales del mundo del toro. El encuentro, que tiene lugar en el Restaurante Los Cazorlos a partir de las 12:30 horas, sirve para rendir homenaje a los protagonistas más destacados de la temporada.

Los premiados de la temporada

El galardón principal, Triunfador de la Temporada 2025 en Sutullena, recae en el diestro Paco Ureña. Este reconocimiento premia su destacada actuación en la plaza de toros lorquina durante la pasada campaña.

La gala también reconoce la extensa y meritoria carrera de dos importantes figuras del toreo. Los matadores Javier Castaño y Fernando Robleño reciben el Premio a la Trayectoria por su dedicación y aportación al arte de la tauromaquia.

En el apartado ganadero, el Premio Sutullena al Toro Más Bravo de la Temporada es para Álvaro Núñez, propietario de la ganadería. El galardón premia al toro 'Campinero', número 24, que fue lidiado por el propio Paco Ureña el pasado 21 de septiembre en quinto lugar, y al que le cortó una oreja.

Menciones especiales y hermandad

El club también otorga dos menciones especiales, una para Antonio Giner, “GRIS”, y otra para la Comisión de Fiestas de Ramonete. Tras la entrega de premios, la jornada continúa con una comida de hermandad para todos los asistentes, cuyo precio por menú es de 40 euros.