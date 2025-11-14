David Juanmartiñena: "El juego de la Real Sociedad todavía está a años luz"

El estado de forma de la Real Sociedad ha sido el tema central de debate en la tertulia 'Tiempo de Txoko' del programa de radio Deportes COPE Gipuzkoa, dirigido por Marco Antonio Sande y con la participación de los periodistas David Juanmartiñena, Oier Fano, David Miner y Mauri Idiakez. Ha sido Juanmartiñena quien ha ofrecido un análisis detallado sobre la situación del conjunto txuri-urdin, reconociendo una mejoría en los resultados pero mostrando sus dudas sobre el juego del equipo.

Resultados frente a juego

Para el periodista y empresario, la reciente racha de resultados ha sido "fundamental" para salir del bache. "En Sevilla, para mí, no hacemos mejor partido que otros, pero ganamos, que es lo más importante", ha afirmado en los micrófonos de Deportes COPE Gipuzkoa. Sobre el derbi contra el Athletic Club, ha valorado muy positivamente la reacción del equipo: "Me encantó la garra del equipo, que al menos puso energía, agresividad, pasión y fuerza, y fue capaz de por dos veces darle la vuelta al marcador".

El análisis sobre el partido contra el Elche CF revela una "sensación un poco contrasentida", según Juanmartiñena. Aunque en directo le generó una "decepción bastante grande", una revisión posterior le hizo matizar su opinión. "En cuanto a ocasiones, luego lo ves, y el mejor del partido fue el portero del Elche", ha explicado, concluyendo que "tan mal no lo debimos de hacer cuando el MVP del partido fue el argentino Dituro".

Sergio Francisco, en el punto de mira

El juego todavía está a años luz" David Juanmartiñena Periodista y empresario

A pesar de la ligera mejoría en la tabla, que sitúa al equipo con tres puntos sobre el descenso, el periodista se ha mostrado tajante respecto al estilo del equipo. "El juego todavía está a años luz", ha sentenciado Juanmartiñena, distanciando la mejora en los resultados de la calidad futbolística mostrada por la Real Sociedad.

Esta crítica se extiende a la figura del entrenador, Sergio Francisco. Juanmartiñena ha confesado tener "mis dudas" sobre si es el técnico adecuado para el equipo en estos momentos. "Tengo la sensación de que sigue sin terminar de transmitir al equipo", ha añadido, aunque ha matizado que "ojalá termine la temporada y otros 23 años, sería buena señal".