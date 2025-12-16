La Real Sociedad se sumerge en el caos: Matarazzo llega mientras Aperribay estalla contra el vestuario

La actualidad deportiva en Euskadi, analizada en el programa Deportes en Herrera en Cope en Euskadi con Álvaro Rubio, se centra en la crisis que atraviesa la Real Sociedad. El club ha alcanzado un principio de acuerdo con el técnico Pellegrino Matarazzo para que se convierta en el nuevo entrenador. Esta decisión llega en un momento de máxima tensión, después de que el presidente, Jokin Aperribay, bajara al vestuario para abroncar a la plantilla en un tono nunca antes visto, según desvelan desde Cope Euskadi.

Un presidente "hasta las narices"

Fuentes del programa han informado de que Aperribay reunió a los jugadores y, visiblemente cabreado, llegó a sacar su teléfono móvil para instar a cualquiera que tuviera dudas a contactarle directamente, afirmando estar “hasta las narices de lo que está pasando”. El enfado del presidente responde a la mala racha del equipo y a comportamientos de jugadores como Luka Sušić, cuyo rendimiento no ha sido el esperado.

Le han echado a los leones" Aitor López Rekarte Comentarista

La gestión de la crisis ha generado un profundo malestar en figuras históricas del club como Aitor López Rekarte. El excapitán, muy crítico en la tertulia del programa, lamentó la falta de confianza en la cantera y se refirió a la destitución de Sergio Francisco afirmando que “le han echado a los leones”. López Recarte también mostró su enfado por la situación en el vestuario, aludiendo a comportamientos que no toleraría.

El casting de entrenadores

La elección de Matarazzo, que ascendió al Stuttgart y mantuvo al Hoffenheim, se produce tras descartar otras opciones como Thiago Motta o Marco Rose por sus altas exigencias económicas. Mientras tanto, el entrenador interino, Jon Anotegi, asume el cargo con sorpresa: “No era algo que pasaba por mi cabeza, no me he parado a pensar si es una oportunidad o un marrón”. Anotegi, junto a Imanol Agirretxe, dirigirá al equipo en Copa contra el Eldense y se especula con que podría compaginarlo con la dirección del filial.

Nunca he utilizado esos informes" Ernesto Valverde Entrenador del Athletic

Valverde, Alavés y Eibar, entre la Copa y las polémicas

Por otro lado, la actualidad del Athletic Club ha estado marcada por la declaración de Ernesto Valverde en el marco del ‘caso Negreira’. El técnico afirmó ante el fiscal que, aunque sabía de la existencia de informes arbitrales, “nunca he utilizado esos informes” y nunca se interesó por ellos. En el plano deportivo, el ‘Txingurri’ afronta un problema en la defensa por la lesión de Laporte y la sanción de Vivian.

En Vitoria, el Deportivo Alavés celebra hoy su Junta General de Accionistas con un presupuesto récord de 90 millones de euros. Mañana recibirá al Sevilla en Copa, un partido para el que los socios deben pasar por taquilla, generando malestar. Una polémica similar vive el Eibar, donde catorce peñas no acudirán al partido de Copa contra el Elche por tener que pagar una entrada de 10 euros.