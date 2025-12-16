Tertulia rojiblanca Minuto 91: "Todo el crédito y la fortaleza ganados en el meritorio empate ante el PSG lo pierde el Athletic en Balaídos"

El duro revés sufrido por el Athletic Club este pasado domingo en sus aspiraciones de escalar a puestos europeos al caer por 2-0 en Balaídos frente al Celta de Vigo ha sido protagonista en la tertulia rojiblanca Minuto 91 de Deportes Cope Bilbao, un lunes más desde el Baskian, en el CC Zubiarte.

El propio entrenador, Ernesto Valverde, se mostraba visiblemente descontento tras el partido, calificando la derrota como un retroceso en el camino del equipo. “Lo que no es un paso adelante es un paso atrás", afirmaba el técnico.

Un problema mayúsculo en defensa

Más allá del resultado, las peores noticias para el Athletic llegaban en forma de lesiones y sanciones, creando una auténtica crisis en el eje de la zaga. El defensa Yuri Berchiche se tuvo que retirar por una nueva lesión muscular, cuya dolencia se produjo en un esfuerzo defensivo. A esta baja se suma la sanción de Dani Vivian, que vio su quinta tarjeta amarilla y no podrá jugar el próximo partido de Liga. Esta acumulación de contratiempos deja a Aitor Paredes como el único central específico disponible en la primera plantilla para el crucial duelo del día 22 de diciembre contra el RCD Espanyol.

El error de Vivian en la jugada que propició el segundo gol local también fue objeto de análisis en la tertulia de Deportes Cope Bilbao. Los contertulios apuntan a que el central, pese a su gran mejora, a veces peca de un exceso de ímpetu. “Quiere ir a todo. Hizo un esfuerzo por intentar cortar un balón que es innecesario, ese balón no iba a ningún sitio”.

Cansancio y falta de frescura, posibles causas

Entre los colaboradores de la tertulia radiofónica, la tesis principal para explicar el bajo rendimiento en Vigo apunta al desgaste. Según el periodista Álvaro Rubio, “salió el cansancio” acumulado del exigente partido entre semana contra el París Saint-Germain. A su juicio, la “paliza” pasó factura. “Al equipo le volvió a faltar la frescura”, afirma, sugiriendo también un componente de relajación tras las grandes citas ante Real Madrid, Atlético y PSG. En este sentido, el también periodista del diario AS Javier Rodríguez Beltrán pensaba que habría más rotaciones por parte de Valverde, precisamente para evitar esta fatiga. “Yo me esperaba más cambios”, reconoce, dado que el partido de Copa del jueves permitía dosificar a los titulares.

El debate también se ha centrado en el rendimiento de jugadores clave, y la irregularidad de Oihan Sancet, a quien Valverde echa en falta para generar más fútbol, y el partido discreto de los hermanos Williams. “A Nico se le nota, no va ni una vez al espacio cuando no está bien físicamente". La conclusión de Ramón Orosa, de la agencia EFE, es tajante: todo el crédito y la fortaleza ganados en el meritorio empate ante el PSG, “la perdió” el equipo en Balaídos.

La Copa y el Espanyol en el horizonte

El Athletic debe pasar página rápidamente, ya que esta semana afronta su estreno en la Copa del Rey. El equipo viajará a Ourense para enfrentarse al Ourense CF, un equipo de Primera Federación que ya ha eliminado a dos equipos de superior categoría. La principal preocupación, más allá de la diferencia de potencial, es el estado del terreno de juego de O Couto, que se prevé como un barrizal y que igualará la contienda. Valverde afronta uno de esos duelos que él mismo califica como “un marrón para los entrenadores”. Se espera que dé minutos a los menos habituales, con la posible titularidad de Padilla en la portería.

La vista, sin embargo, está puesta de reojo en el partido contra el RCD Espanyol, donde el Athletic se juega tres puntos importantes con una defensa en cuadro. Con solo Paredes como central sano y disponible, se abre un abanico de especulaciones sobre quién será su acompañante. La opción más probable parece ser la de reconvertir a Iñigo Lekue.