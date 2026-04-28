Una caída deja a Mikel Landa sin el Giro de Italia

Mikel Landa, en el suelo después de su accidente con el coche médico en la Itzulia.

Mikel Landa (Soudal-Quick Step) no podrá participar en el Giro de Italia de este año. El ciclista alavés se ha visto obligado a renunciar por recomendaciones médicas tras sufrir una pequeña fractura pélvica. La lesión fue provocada por una caída en la Itzulia, donde chocó con un vehículo de la organización.

Landa se ha mostrado "obviamente decepcionado" por no poder competir, ya que "había trabajado para" recuperarse "de un invierno difícil". El corredor vasco de 36 años ha afirmado que "empezaba" a sentirse bien "de nuevo en Itzulia" justo antes del accidente.

La recuperación como prioridad

Es una pena perderme el Giro de Italia" Mikel Landa

El ciclista ha lamentado su ausencia en la ronda italiana. "Es una pena perderme el Giro de Italia, sobre todo porque estaba motivado para volver tras lo del año pasado", ha señalado Landa, quien ya tuvo que abandonar en 2025 por una caída. El ganador de dos terceros puestos en la 'corsa rosa' (2015 y 2022) ha añadido que "la prioridad ahora es recuperarme y volver a ponerme en forma, y luego ya pensaremos en nuevos objetivos más adelante en la temporada".

La prioridad ahora es recuperarme y volver a ponerme en forma" Mikel Landa

La temporada de Landa ya había comenzado con retraso por enfermedad, debutando en marzo en la Volta de Catalunya. Tras la caída en la segunda etapa de la Itzulia Basque Country en abril, las pruebas médicas confirmaron una lesión que, aunque "ha comenzado a curarse", requiere "un periodo adicional de recuperación", según informó su equipo en un comunicado.