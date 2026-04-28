El Bilbao Basket se aferra a su "manera innegociable" para soñar con el título europeo

El Bilbao Basket afrontauna cita con la historia con el objetivo de levantar un título europeo. Para ello, deberá remontar siete puntos de desventaja frente al PAOK de Salónica. El entrenador, Jaume Ponsarnau, ha destacado en el programa 'Deportes en Herrera en Cope en Euskadi' la importancia de jugar en casa, donde el equipo ha mostrado su mejor versión. El técnico asegura que el plan es claro: "Nuestro objetivo es, ha sido aprender de de esos primeros 40 minutos, aprender de cosas que podemos hacer mejor, aprender y respetar que ellos también hay cosas que pueden hacer mejor, y y siempre, pues, a nuestra manera, eso sí, negociable, pues intentar aprovechar que que jugamos en casa, que es donde hemos jugado mejor a baloncesto esta temporada".

A nuestra manera, eso sí, negociable, pues intentar aprovechar que que jugamos en casa" Jaume Ponsarnau

El pulso de los equipos vascos en LaLiga

En el fútbol, la lucha por la salvación y los puestos europeos marca el tramo final de la temporada. El Deportivo Alavés tiene como único objetivo la permanencia, que pasa por hacerse fuerte en casa. El próximo reto es un derbi contra el Athletic Club este sábado. El delantero Toni Martínez atraviesa un gran momento de forma y se siente clave en el equipo: "Estoy contento porque estoy dando lo que se esperaba de mí cuando cuando llegué. Entonces, eso es lo que me hace lo que me hace feliz".

Siento que estoy dando al equipo todo lo que tengo, y y eso es irreprochable" Toni Martinez

Martínez también ha desvelado el efecto de Quique Sánchez Flores en el vestuario durante los descansos. "Llega, tranquiliza, da las pautas, y las cosas pasan. ¿Por qué? No lo sé. Lo que tiene Kike es que tiene mucha, mucha templanza en estas situaciones", ha explicado el delantero. La mala noticia para el Alavés es la lesión de Lucas Boyé, que sufre una rotura en el bíceps femoral y estará unas cuatro semanas de baja.

La actualidad de la Real Sociedad y el Athletic Club

Por su parte, la Real Sociedad ha tenido tres días de descanso antes de volver al trabajo este jueves. En el entorno del club sigue la [polémica arbitral] tras el último partido. El histórico Bixio Gorriz ha expresado su frustración en la COPE: "Si entre ellos mismos no se aclaran, es imposible que que nosotros lo tengamos claro". Además, el equipo txuri-urdin afronta el dato de ser el [segundo equipo más goleado] de la competición.

El Athletic Club ya prepara el derbi en Mendizorroza con la vista puesta en la victoria. Ernesto Valverde podría contar con toda la plantilla disponible. Gorka Guruzeta ha reconocido que el equipo estaba "jodido" tras no sumar en el Metropolitano, pero ha subrayado la necesidad de cambiar el chip: "Ahora toca pensar en el Alavés, que tenemos un parte difícil y ojalá lo saquemos adelante".