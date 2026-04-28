Casi 1.800 menores migrantes han salido de Canarias y el Gobierno denuncia bloqueos del Partido Popular

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha detallado este miércoles en el programa 'Herrera en COPE Canarias' los datos sobre el traslado de menores migrantes no acompañados a la península, cifrando en casi 1.800 los jóvenes que han salido del archipiélago. Pestana también ha criticado el "obstáculo" de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a este proceso y ha lamentado la falta de "fluidez" en la comunicación con el Gobierno de Canarias. Además, ha ofrecido nuevos detalles sobre la inminente visita del Papa León XIV, que ha calificado como un "reto histórico".

El obstáculo de las CCAA del PP

Según los datos aportados por Pestana, la Delegación del Gobierno ha resuelto "1.160 expedientes favorables de traslado", a los que se suman otros "700 menores" que salieron de los centros de acogida por la vía del asilo. "En torno a 1.800 que han salido de los centros de la comunidad autónoma", ha resumido. Gracias a ello, la cifra de menores tutelados, que llegó a ser de casi 6.000, se sitúa ahora en unos "4.700 o 4.800", según datos de la consejería que el delegado ha citado de memoria.

Pestana ha señalado las dificultades encontradas durante el proceso, apuntando directamente a las comunidades gobernadas por el PP. "Desde el principio hemos tenido el obstáculo de las comunidades, especialmente las del Partido Popular, que no solo han recurrido al Constitucional, sino que cada uno de los expedientes también los han recurrido", ha afirmado. A pesar de ello, ha destacado que los pronunciamientos judiciales están siendo mayoritariamente favorables al decreto ley del Estado.

El delegado también ha expresado su malestar por la comunicación con el ejecutivo canario. "Tenemos nuestra pequeña herida, por así decirlo, de que quizás teníamos que haber tenido más fluidez en cuanto a la comunicación con la comunidad autónoma", ha lamentado. Pestana ha contrapuesto esta situación con la "magnífica colaboración" que se ha dado en Ceuta "entre un gobierno del Partido Popular y el gobierno del estado".

EFE El Papa León XIV llega para dirigir la Santa Misa en el Estadio de Malabo, Guinea Ecuatorial

Una visita papal centrada en la migración

Sobre la visita del Papa León XIV a Canarias, Pestana la ha descrito como el "mayor reto de seguridad" en sus seis años en el cargo. Ha confirmado que el "gran lema de la visita a Canarias es el tema de la migración" y ha adelantado que uno de los puntos de la agenda será una visita al campamento de Las Raíces, en Tenerife.

El dispositivo de seguridad será enorme, con el traslado de "1.200 policías nacionales desde la península" y un número importante de guardias civiles. Pestana ha advertido que el evento "va a afectar a la movilidad" en las capitales, con cortes en las autopistas para el paso de la comitiva papal, y ha pedido la "máxima colaboración a todos los ciudadanos". También se está valorando la suspensión de las clases para facilitar los desplazamientos y reforzar el transporte público.

En cuanto a la agenda, que se definirá con los representantes del Vaticano esta semana, se prevén recorridos con el papamóvil en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, además de un pequeño desplazamiento en La Laguna. Pestana ha pedido a la ciudadanía que siga las recomendaciones de las autoridades para que la visita, que ha calificado de "histórica", se desarrolle con éxito.

La democracia se degrada sin respeto

Finalmente, el delegado del Gobierno ha criticado la escalada de tensión en el debate político nacional sobre la migración, que considera "peligroso". Aunque sin mencionarlo directamente, ha aludido a las declaraciones de líderes como Abascal, calificando de "crueldad insólita" algunas políticas migratorias vistas en otros países.

En democracia debe haber respeto a las personas" Anselmo Pestana delegado del Goberino en Canarias

Pestana ha defendido que en democracia debe haber "respeto a las personas" y ha puesto a Canarias como un ejemplo. "Aquí hay debate, hay contradicciones entre unos partidos y otros, pero jamás ha habido esa falta de respeto institucional", ha concluido, describiendo el archipiélago como una "especie de balsa ajena a esa dialéctica nacional que es demasiado dura y que degrada la democracia".