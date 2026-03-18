Quique Sánchez Flores encuentra el juego pero no la victoria en un Alavés negado en el descuento

El Deportivo Alavés sumó un punto valioso ante el Villarreal con un planteamiento sólido de Quique Sánchez Flores, pero encajó de nuevo en el minuto 98 un gol que dejó sabor amargo. En la tertulia “En corto y al pie” de COPE Vitoria los tertulianos destacaron el control en la primera parte, la apuesta por la defensa de cinco y el esfuerzo colectivo, aunque criticaron la falta de picardía para cerrar partidos, la corta plantilla y la gestión del mercado de invierno. Todos coincidieron en que el equipo rinde y transmite sensaciones positivas, pero urge ganar ya para escapar del peligro.

Buen planteamiento táctico y dominio en la primera mitad

El partido ante el Villarreal dejó una primera parte muy meritoria del Alavés. Alberto Lasaga destacó los datos que respaldan la superioridad babazorra antes del descanso. “En la primera parte el Alavés ganó en control del juego, tuvo 58% de posesión por 42% del Villarreal, en intensidad cometió 6 faltas por 5 del Villarreal y tuvo profundidad con 4 saques de esquina por 2 del rival.”

Aunque no generó ocasiones claras de gol, el equipo controló al oponente y mostró intensidad y presión adelantada efectiva. Alfredo Vázquez subrayó el cambio de estilo respecto al anterior entrenador. “Hubo fases de control de juego, dominio territorial, con una presión adelantada muy efectiva, dificultando la salida de balón del rival y recuperando muy pronto en zonas calientes.”

La segunda parte y el sufrimiento ante un grande

La tónica cambió tras el descanso. El Villarreal, con cambios de calidad, apretó y encontró el empate en una jugada con centro rebotado y remate preciso de Pépé en el descuento. Héctor Valdés explicó el porqué del sufrimiento. “Cuando juegas contra un equipo como el Villarreal tienes que intentar ganarles en intensidad, en transiciones… Todo lo demás es complicado y aun así le costó mucho al Villarreal encontrar espacios.”

Alfredo Vázquez contextualizó la merma física y la juventud de la defensa final. “Terminamos con una defensa en la que estaba Víctor Parada… y con dos debutantes, Koski y Ballestero… En esa situación poco más queda que pedirle al equipo que intentar achicar agua y estirar el cronómetro.”

Críticas al cierre de partidos y falta de picardía

Uno de los temas recurrentes fue la incapacidad para gestionar los minutos finales. Héctor Valdés reclamó más astucia. “Quique les tiene que dar un poco ese toque para que tengan más picardía, para que cierren los partidos mejor, que incluso puedan sacar al equipo rival en esos últimos minutos con alguna pérdida de tiempo… Hay que llamar a Bordalás.”

Alfredo Vázquez recordó ejemplos del pasado y lamentó la ausencia de ese perfil veterano. “¿Os acordáis de Manu García y sus subidas de gemelos cuando el equipo iba ganando por la mínima? El esguince de cronómetro de toda la vida.”

Plantilla corta y gestión del mercado de invierno en el punto de mira

La tertulia fue unánime al señalar que la plantilla llega muy justa físicamente a estas alturas. Alfredo Vázquez detalló casos concretos.“Tenaglia está jugando absolutamente todo… es un futbolista que jamás se deja ni el más mínimo, no sabe jugar a dosificarse… Johnny Otto está más protegido en defensa de tres, pero empezaba a estar bastante tieso.”

Alberto Lasaga fue directo con la dirección deportiva: “No se midió bien lo que es el mercado de Navidad… No estamos hablando de que el Alavés no tenía dinero… Diabate, no entiendo que no juegue.”

Plantilla corta y gestión del mercado de invierno en el punto de mira

Pese a las críticas, el consenso es positivo con el nuevo entrenador. Héctor Valdés valoró su enfoque realista. “El planteamiento de Quique me parece que es el que tienes que hacer cuando estás en la situación que estás, con el tipo de equipo que tienes y usando a los jugadores donde tienes que usarlos.”

Alberto Lasaga cerró con esperanza, pero con exigencia.“Estoy contento porque tenemos una plantilla sana… va a ser muy importante los partidos de casa… tenemos que estar unidos de principio a final, porque nos estamos jugando estar un año más en Primera.”