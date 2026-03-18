La emocionantes palabras de Marta Mercader en la Ofrenda a la Virgen: "Por todos los niños que peor la pasan"

Marta Mercader, la Fallera Mayor Infantil de Valencia, ha protagonizado uno de los momentos más emocionantes de la primera jornada de la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados. La pequeña accedió a la Plaza de la Virgen minutos antes de las 3 de la madrugada para depositar su ramo y dedicar unas sentidas palabras a la 'Mareta'.

Mercader ha pedido especialmente "por todos los niños que peor lo pasan", en un ruego extensible a "los que sufren" y "los que tienen problemas". "Ayúdalos a todos y muéstrales tu rostro maternal", ha expresado. También ha querido dar "gracias por todo lo que está viviendo" durante su reinado.

Ayúdalos a todos y muéstrales tu rostro maternal" Marta Mercader Fallera Mayor Infantil de Valencia

Junta Central Fallera La emoción de Marta Mercader durante la Ofrenda

Cifras de participación récord

Las Fallas de 2026 están marcadas por la participación masiva, ya que entre los desfiles de ayer y los de hoy, que se retoman a las 15:30 horas, participarán más de 120.000 falleros y falleras. Según cifras oficiales de la Junta Central Fallera, el censo fallero ha crecido en más de 8.000 personas en un año, alcanzando los datos más elevados de su historia con 128.675 falleros y falleras, 100.636 de estos mayores y 28.039 infantiles.

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Un manto por la paz

Con el avance de la Ofrenda, ya se puede intuir el diseño del manto floral de la 'Geperudeta', donde este año predominan los tonos rojos, blancos y amarillos. Lo que más llama la atención se encuentra en su parte posterior, donde se aprecian dos figuras amarillas que representan a una mujer y un niño de espaldas, cogidos de la mano.

Sobre ambas figuras se ha tejido una paloma blanca que corona la estampa, junto a un mensaje de la diseñadora, Magrener, que apela directamente a la actualidad: por la paz contra la violencia.