Desarticulan una red que robaba coches de lujo en Navarra y Álava: "Manipulaban los vehículos con medios técnicos muy sofisticados para arrancarlos en cuestión de segundos"

La Operación “Torque25” de la Guardia Civil ha culminado con el esclarecimiento del robo de dos vehículos de alta gama sustraídos en el norte de España. La investigación ha permitido desarticular un grupo criminal itinerante de origen georgiano, especializado en la sustracción de modelos concretos de automóviles, y recuperar los dos coches robados en Navarra y Vitoria, cuyo valor conjunto ascendía a 95.000 euros.

Un ‘modus operandi’ sofisticado y rápido

Según los investigadores, el grupo se desplazaba desde el extranjero para realizar estancias breves en España con el único fin de cometer los robos. Los miembros de la red buscaban sus objetivos en aparcamientos y, una vez seleccionados, manipulaban los vehículos con medios técnicos muy sofisticados para arrancarlos en cuestión de segundos.

Tras la sustracción, los coches eran ocultados durante un tiempo prudencial. Posteriormente, les instalaban nuevas placas de matrícula, dobladas, correspondientes a un vehículo de marca y modelo similar, con el objetivo de dificultar su detección y poder moverlos con mayor seguridad.

Guardia Civil Guardia Civil esclarece el robo de dos vehículos sustraídos en Álava y Navarra valorados en 95.000 euros

La pista que destapó la trama

Las actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia por el robo de un vehículo estacionado en la puerta de un domicilio en la localidad navarra de Gorraiz (Valle de Egüés). El análisis detallado de este suceso fue clave para que los investigadores pudieran identificar a los presuntos autores y vincularlos directamente con los hechos.

El avance de las pesquisas permitió constatar un patrón de desplazamientos del grupo por varias provincias, principalmente Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra y Cantabria. Los sospechosos seguían rutas irregulares y hacían paradas recurrentes en aparcamientos de grandes superficies, donde presuntamente seleccionaban los vehículos que iban a robar.

A finales de 2025, durante una segunda “campaña” delictiva, los agentes lograron mantener un control operativo sobre los autores. A pesar de las grandes medidas de seguridad que estos utilizaban, la Guardia Civil consiguió localizar uno de los vehículos sustraídos en un garaje de Vitoria, donde permanecía estacionado con las placas falsificadas.

Un detenido y el líder en busca y captura

Finalmente, la operación se saldó en Madrid con la detención de uno de los integrantes del grupo, un varón de 43 años de nacionalidad georgiana, por su participación en los robos. También se ha investigado a otro hombre de 36 años, de la misma nacionalidad, que actuaba como colaborador local al facilitar el lugar de ocultación para uno de los vehículos.

El presunto líder del grupo, un varón de 39 años también de origen georgiano, se encuentra actualmente en paradero desconocido. La Autoridad Judicial ha emitido una Orden Europea de Detención y Entrega para proceder a su localización y arresto.

De forma paralela a estos avances, se recibió una comunicación de Interpol informando de la localización en Georgia del vehículo que había sido sustraído en Gorraiz. Con esta notificación se confirmó la recuperación de los dos coches robados, poniéndose fin a la operación con éxito.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra ha instruido diligencias por dos delitos de robo con fuerza, un delito de falsedad documental y un delito de pertenencia a grupo criminal, que han sido puestas a disposición del juzgado de Aoiz/Agoitz.