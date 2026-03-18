Fede Vico llega al Hércules hasta final de temporada

Fede Vico se pone este miércoles a las órdenes de Beto Company y se une al Hércules hasta el final de la presente temporada. El club ha hecho oficial el fichaje del centrocampista cordobés que se encontraba sin equipo tras salir de la UD Ibiza el pasado enero.

El club alicantino cubre así una de las dos bajas que sufrió tras las graves lesiones de Roger Colomina y Alejandro Sotillos, ambos con rotura de ligamentos en la rodilla. Además, la acumulación de bajas en la plantilla blanquiazul ha precipitado un fichaje que la directiva del Hércules llevaba barajando algunos días.

Fede Vico, de 31 años, debutó en el Córdoba 16 años en Segunda División y ha jugado en el Anderlecht y Oostende de Bélgica, en el Albacete, Lugo, Granada, Leganés, Alcorcón, Eldense e Ibiza en España y en el Asteras Tripolis griego. En total, acumula más de 300 partidos en el fútbol profesional español.

paso fugaz por ibiza

Esta temporada comenzó en la UD Ibiza, jugando 15 partidos y anotando un gol, pero fue cortado en enero por la entidad balear. Fichó en febrero por el Pontevedra, pero el acuerdo se rompió a los dos días por motivos personales del futbolista.

Fede Vico pasará este miércoles reconocimiento médico y, salvo imprevisto, podrá debutar este viernes ante el filial del Betis.