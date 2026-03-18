COPE
Podcasts
Deportes COPE Alicante
Deportes COPE Alicante

Fede Vico llega al Hércules hasta final de temporada

El jugador entrenará este miércoles con el equipo y podría viajar para debutar contra el Betis Deportivo

Fede Vico, en un partido con la UD Ibiza.

UD Ibiza

Fede Vico, en un partido con la UD Ibiza.

Redacción COPE AlicanteAgencia EFE

Alicante - Publicado el

1 min lectura

Fede Vico se pone este miércoles a las órdenes de Beto Company y se une al Hércules hasta el final de la presente temporada. El club ha hecho oficial el fichaje del centrocampista cordobés que se encontraba sin equipo tras salir de la UD Ibiza el pasado enero.

El club alicantino cubre así una de las dos bajas que sufrió tras las graves lesiones de Roger Colomina y Alejandro Sotillos, ambos con rotura de ligamentos en la rodilla. Además, la acumulación de bajas en la plantilla blanquiazul ha precipitado un fichaje que la directiva del Hércules llevaba barajando algunos días.

Fede Vico, de 31 años, debutó en el Córdoba 16 años en Segunda División y ha jugado en el Anderlecht y Oostende de Bélgica, en el Albacete, Lugo, Granada, Leganés, Alcorcón, Eldense e Ibiza en España y en el Asteras Tripolis griego. En total, acumula más de 300 partidos en el fútbol profesional español.

paso fugaz por ibiza

Esta temporada comenzó en la UD Ibiza, jugando 15 partidos y anotando un gol, pero fue cortado en enero por la entidad balear. Fichó en febrero por el Pontevedra, pero el acuerdo se rompió a los dos días por motivos personales del futbolista.

Fede Vico pasará este miércoles reconocimiento médico y, salvo imprevisto, podrá debutar este viernes ante el filial del Betis.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 18 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking