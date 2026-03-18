“Alerta Verde”: el escape room científico del CINTECX que lleva la investigación a los institutos de Galicia

El Centro de Investigación en Tecnologías, Energía y Procesos Industriales de la Universidade de Vigo (CINTECX) ha puesto en marcha “Alerta Verde”, una experiencia educativa inmersiva que busca acercar la ciencia y la tecnología al alumnado a través del juego y la experimentación. La iniciativa combina un escape room de carácter científico, un videojuego interactivo y actividades en laboratorios reales, con el objetivo de despertar vocaciones en titulaciones STEM y mostrar cómo la investigación puede dar respuesta a desafíos actuales vinculados a la sostenibilidad.

Un proyecto impulsado por el CINTECX

El proyecto, diseñado e impulsado por el propio CINTECX, cuenta con la colaboración de administraciones como la Xunta de Galicia y el Ministerio de Ciencia, así como con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). La responsable del centro, Ángeles Sanromán, explica que el videojuego sitúa al alumnado ante una supuesta “gran catástrofe” en su centro educativo: los sistemas básicos de soporte fallan y es necesario acudir al CINTECX para encontrar herramientas y soluciones con las que “restaurar” el edificio. A través de diferentes rutas, los estudiantes se enfrentan a retos relacionados con la energía, la estructura, los recursos o la seguridad, siempre desde una perspectiva de procesos sostenibles aplicados al día a día.

Gamificación para despertar vocaciones STEM

Sanromán subraya que la clave está en recurrir a la gamificación para enganchar a un público joven que “no se acerca a la ciencia solo estudiándola”, sino viviéndola de forma lúdica y comprobando su utilidad. El escape room reproduce virtualmente las instalaciones del propio centro de investigación, de manera que quienes posteriormente visitan los laboratorios reconocen los espacios y pueden ver sobre el terreno el trabajo que allí se desarrolla. Esta aproximación, sostiene, ayuda también a romper miedos respecto a las carreras de ingeniería, mostrando que se construyen sobre competencias diversas y que permiten desarrollar proyectos y trayectorias profesionales “muy interesantes”.

IES Castro de Vigo, protagonista en la primera edición

Entre los centros que participan en esta primera edición se encuentra el IES Castro de Vigo. Su profesora Paloma Pérez destaca el interés del alumnado, especialmente de las chicas, por tomar parte en el proyecto: en el grupo de primero de Bachillerato Internacional que colabora con el CINTECX, 13 de los 17 estudiantes son alumnas, lo que refleja, a su juicio, que “pouco a pouco se empeza a equilibrar a balanza” en el acceso a estudios científico-tecnológicos. El grupo ha probado el videojuego en el propio instituto, aportando sugerencias para mejorarlo, y ha elaborado pósteres científicos que se presentarán en la jornada de lanzamiento.

Lanzamiento el 25 de marzo y tour por Galicia

“Alerta Verde” arrancará oficialmente el 25 de marzo con un acto en el auditorio de CINTECX que incluirá una mesa redonda sobre divulgación, la presentación de los pósteres y el testimonio de profesorado y alumnado participante. A partir de ahí, el proyecto se desplegará en un tour por centros educativos y otros espacios de Galicia, con la intención de llegar también a colectivos con menor acceso a actividades de divulgación y consolidarse en futuras convocatorias como una plataforma estable para formar ciudadanía científica.