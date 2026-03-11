El Alavés se queda sin red

El Alavés atraviesa un mal momento: en los últimos cinco partidos ha sumado solo 2 puntos de 15 posibles, perdiendo el average contra rivales directos y sin distanciarse de la zona baja. Alberto Lasaga expresó incredulidad: "Es que yo después del partido todavía no me creo que la haya perdido, esa es la verdad". Alfredo Vázquez reforzó la frustración: "No pierde, incluso, en la repetición del partido, porque yo tuve la osadía de ver casi todo el partido repetido, y volvimos a perder".

El debut de Quique Sánchez Flores: luces y sombras

El nuevo técnico implantó un 5-3-2 que evolucionó tras lesiones, con fútbol más directo y por bandas que conecta con la grada de Mendizorrotza. Alfredo Vázquez valoró la asimilación: "Habla bien del equipo y habla bien del míster, el que con, creo que han sido apenas 3 entrenamientos o quizás 4, y pese a ser un sistema que no se había puesto en ejercicio en los, pues en el prácticamente, prácticamente en el último año, pues el equipo lo asimiló bien".

Alberto Lasaga destacó aspectos positivos: "Veo que el centrocampo está mucho más equilibrado, veo que llega más gente adelante, veo que hay ocasiones más claras, veo que Ángel Pérez se está asentando y está marcando una una línea positiva en banda".

Roberto Arrillaga advirtió del impacto psicológico: "Yo quiero decir que cada vez que el Alavés falla una ocasión muy clara, el equipo la acaba pagando. Yo creo que mentalmente, psicológicamente lo acusan".

Errores defensivos y clave arbitral

La defensa mostró debilidad en centros y duelos, con Pacheco criticado por su "ternura". Alberto Lasaga insistió en una jugada decisiva: "Hay una jugada, que es la segunda tarjeta de Ramazáni, que es una plancha que le hacen a Guridi, que no pita ni falta el árbitro, porque se da cuenta que si pita falta es tarjeta amarilla y es expulsión".

Arbitrajes grises

Alfredo Vázquez criticó la falta de protesta del club: "El club no le ha dado ninguna protesta. Es curioso, porque el grupo es muy dado a protestar por cosas bastante menos opinables, creo yo, que esto de Parada el otro día, que no es nada opinable, que es, claro, es prístino, el atraco que sufrimos".

Roberto Arrillaga recordó precedentes: "Y que fue clave. Primera de Parada, en el anterior partido, viene precedida de una falta de Dela a Pablo Ibáñez, que la garra, le tira, que es falta de tarjeta". Fallos individuales y oportunidades perdidas

Errores en las dos areas

Errores clave en momentos dulces condenaron al equipo. Alfredo Vázquez señaló tres claves: "En el momento en el que mejor estábamos, con la segunda ventaja en marcador, 1-2, y con sensación en ese momento de control por nuestra parte y de muchos nervios en el rival, pues tenemos el 1-3, y, bueno, pues, Mariano lo falla en una situación absolutamente, no ya grosera, sino incluso grotesca".

Alberto Lasaga fue duro con Mariano: "Mariano no tenía que haber fichado por el Alavés, eso es lo primero. Mariano tiene que estar superagradecido a Quique, que le dé unos minutos, y ese minuto demostró que no está al nivel de la liga de fútbol profesional".

Roberto Arrillaga lamentó el impacto: "Aquí hay aquí hay 2 hombres señalados, Mariano y Denis, ¿no?"

Mercado de invierno y plantilla corta

La gestión de fichajes y salidas fue duramente criticada, con plantilla mermada y refuerzos que no rinden. Alberto Lasaga recordó: "Llega el mercado de invierno, y como todo, como aquí ya este año hemos hecho una cosa mal, que es que al entrenador hay que escucharle, pero no hay que hacer lo que dice el entrenador y fichar a los jugadores que quiere el entrenador, ni echar a los jugadores que no cuenta el entrenador. Porque yo ahora me acuerdo de Maras y de Diarra".

Alfredo Vázquez insistió en la previsión: "El mercado de invierno se supone que es para que lleguen futbolistas a rendir y a aportar desde el minuto 1. De momento, lo que tenemos a cuenta de este mercado de invierno es que el club va la temporada que viene con un límite salarial de 47 millones y pico".

Alberto Lasaga reivindicó ambición: "El Alavés no tiene un techo salarial alto, siempre es el tercero más bajo. Y querer que el Alavés quede el décimo. Pues, claro, sufrimos, y vamos, es un año más".

Perspectivas de salvación

Aun con el golpe, quedan opciones con partidos clave en casa. Alberto Lasaga mantuvo esperanza: "Aunque se nos está complicando esto, todavía tenemos 2 equipos, que son el Elche, que jugar todavía con ellos, la Mallorca, tenemos que jugar con ellos, en los que, pues, hay bastante el asunto, es decir, que no estamos ni peor".

Alfredo Vázquez recordó la realidad: "Aquí hay 11 partidos por delante, y y, en principio, y tal y como está ahora mismo la cosa, yo no es que quiera condenar a nadie, pero ahí está la la clasificación. Si el Oviedo está, bueno, pues pues, con muy pocas posibilidades de salvación, pues quedan 2 huecos ahora mismo, ahora mismo para 4 equipos, y 1 de esos 4 equipos somos nosotros".