El Deportivo Alavés planta cara al Real Madrid y se mantiene fuerte en Mendizorroza

El partido en el Santiago Bernabéu estuvo marcado por la polémica arbitral, especialmente en los últimos minutos del encuentro. Alberto Lasaga afirmó que “el equipo no perdió la cara al partido en ningún momento”. El Real Madrid dominó en la primera mitad, pero el Alavés ajustó su juego, complicando a los blancos en la recta final. A pesar del resultado adverso, el Alavés demostró una mentalidad fuerte y una capacidad de resistencia que fue reconocida incluso por los aficionados rivales.

Los cambios que revitalizaron al equipo

Uno de los puntos clave del encuentro fue la acertada decisión de los cambios por parte del técnico del Alavés, Luis García Plaza. Héctor Valdés cree que "el míster hizo ajustes que nos permitieron estar más cerca del empate", comentó uno de los jugadores. La entrada de jugadores como Tomás Pina y Manu Sánchez añadió energía en el medio campo, logrando reducir la diferencia y crear incertidumbre en los últimos minutos del partido.

Fortaleza en Mendizorroza frente al Sevilla

El Deportivo Alavés logró una victoria crucial contra el Sevilla en la jornada previa, imponiéndose 2-1 en Mendizorroza. Este resultado refuerza la solidez del equipo en casa, donde se está consolidando como un rival difícil de batir. "En casa somos fuertes, y eso lo vamos a seguir demostrando", señaló Lasaga al hablar del partido frente al Sevilla. La presión alta y el trabajo en equipo fueron factores determinantes para sumar tres puntos vitales.

Desafío contra el Getafe en el horizonte

Con la vista puesta en el próximo partido frente al Getafe, el Alavés buscará seguir mejorando su rendimiento, especialmente en los encuentros fuera de casa, donde han mostrado algunas debilidades defensivas. "Sabemos que fuera nos cuesta más, pero el equipo está creciendo", añadió Héctor Valdés. El Getafe, un rival complicado dirigido por José Bordalás, pondrá a prueba la capacidad del Alavés para sumar puntos fuera de Vitoria.

Polémica con el VAR y Vinicius

La conversación en el postpartido giró en torno a la expulsión que no fue. El público y los comentaristas coincidieron en que una patada propinada por Endrick. debió haber sido revisada por el VAR. “Lo que no entiendo es que el VAR no le avise al árbitro de una agresión clara. La intención era hacer daño, con lo cual es roja”, aseguro Valdés.

Más allá del debate sobre la roja, la actitud de Vinicius durante el partido sigue siendo un tema de discusión. Su constante protesta y aspavientos fueron motivo de críticas. “Vinicius ha pasado de ser uno de los mejores jugadores del mundo a alguien de quien da pereza ver un partido, porque se pierde en protestas”, añadía Hector Valdés. La frustración con el jugador brasileño, según indicaron, parece estar afectando a su imagen y a la del equipo en general.