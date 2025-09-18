Baskonia contra dos Euroligas en Pontevedra

El Pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra acoge este viernes 19 y sábado 20 de septiembre la décima edición del Torneo EncestaRías, un evento que reúne a cuatro pesos pesados de la ACB: Baskonia, Real Madrid, Valencia Basket y Río Breogán. Tres de estos equipos competirán en la Euroliga, elevando el nivel de un torneo que, según Diego Doval, presidente de la Asociación EncestaRías, es “un auténtico hito; nunca antes la provincia había reunido este nivel”

El torneo arranca el viernes con las semifinales: Baskonia contra Valencia Basket a las 18:45, seguido de Río Breogán frente al Real Madrid a las 21:15. El sábado, el tercer y cuarto puesto se disputará a las 18:00, y la gran final cerrará a las 20:30.

Valencia basket mermado

Valencia Basket llega al torneo con complicaciones. Las lesiones han golpeado duro durante la pretemporada, dejando fuera a jugadores clave como Jean Montero, Brancou Badio, Xabi López-Arostegui y Ethan Happ. Además, la situación del escolta Kameron Taylor genera preocupación: su pasaporte beninés, esperado para noviembre, no será válido hasta 2026. Esto limita las plazas extracomunitarias, ya compartidas con Omari Moore y Nate Sestina, forzando al club a realizar convocatorias entre ellos para la liga ACB.

Para Valencia Basket, el torneo es una prueba clave antes de un inicio de temporada exigente. Con una plantilla amplia, pero mermada, Pedro Martínez busca afinar su estilo físico en la Euroliga, donde competirán con 16 jugadores, siguiendo el modelo de Panathinaikos y Real Madrid.

Baskonia, por su parte, llega con bajas como la Markus Howard, que no acaba de recuperar sus problemas musculares, y la de Rodions Kurucs operado de la fascia del pie tras lesionarse en el Europeo de selecciones. El nuevo proyecto, bajo la dirección de Paolo Galbiati, jugarán su tercer partido de pretemporada tras enfrentarse al Gipuzkoa Basket (sin resultado) y al San Pablo Burgos (90-88 para los burgaleses).