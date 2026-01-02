Germán Crespo desvela el plan del UCAM para asaltar el liderato del Águilas

El entrenador del UCAM Murcia CF, Germán Crespo, ha analizado el crucial partido del próximo domingo en La Condomina frente al Águilas FC, actual líder del grupo IV de Segunda Federación. El técnico ha calificado el encuentro como "un partido motivante" ante "el equipo que mejor ha hecho las cosas a día de hoy". Para los universitarios, una victoria es fundamental para no permitir que el conjunto costero se distancie a siete puntos y, al mismo tiempo, para acercarse "más al objetivo, sobre todo del liderato".

Un vestuario motivado y con ganas

Crespo ha destacado la excelente predisposición de la plantilla a la vuelta de las vacaciones de Navidad. "Nos sorprendió, sobre todo, cómo llegó el grupo, el buen entrenamiento que se hizo en el día de ayer", ha afirmado el entrenador. Según el técnico, esta actitud demuestra que "la gente tiene ganas de que llegue el domingo". El objetivo es claro: empezar el año con un triunfo en casa tras el último tropiezo como local y conseguir que los tres puntos "se queden en casa, porque eso al final te te hace conseguir los objetivos".

Si somos capaces de conseguir los 3 puntos, nos acercaríamos más al objetivo del liderato" Germán Crespo Entrenador de UCAM Murcia CF

La Unión como espejo

De cara al planteamiento del partido, Germán Crespo espera un guion similar al del choque contra el Yeclano. El técnico prevé que el UCAM podrá "tener balón, dominar", mientras que el Águilas FC esperará con "sus líneas juntas, más bloque medio, bloque bajo". La clave, para Crespo, estará en corregir los errores del pasado. "El día de la Unión se nos va el partido en dos transiciones defensivas, y bueno, hemos hecho hincapié en eso", ha explicado.

Por ello, el equipo ha trabajado específicamente para mejorar en la contención de las transiciones rivales. A pesar de estos ajustes, Crespo ha asegurado que el equipo no renunciará a su identidad. "Nosotros con, como siempre, con nuestra alma, vamos a intentar, sobre todo, llevar el balón, generar las ocasiones que tuvimos, intentar aprovecharla, y estar más acertados", ha concluido.