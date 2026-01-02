Adrián Hernández desgrana las claves del derbi ante el UCAM Murcia

El entrenador del Águilas FC, Adrián Hernández, ha analizado en la previa el próximo encuentro de su equipo, que visitará este domingo La Condomina para enfrentarse al UCAM Murcia CF. Hernández ha destacado la calidad del conjunto universitario, al que considera "uno de los más peligrosos de la categoría", con capacidad para marcar diferencias "incluso no dominando el partido".

Un duelo "muy importante"

El técnico ha calificado el choque como "muy importante" para las aspiraciones de ambos conjuntos. Para el Águilas, una victoria significaría arrancar la segunda vuelta con siete puntos de ventaja sobre un rival directo, lo que aportaría "tranquilidad". Para los locales, supondría recortar distancias y quedarse a un solo punto del liderato.

La clave del partido, según Hernández, estará en la capacidad de adaptación. "La concentración total tiene que ser, absoluta, y después se debe interpretar los momentos del partido", ha señalado. En este sentido, ha afirmado que "va a haber muchos micropartidos dentro del propio partido", por lo que la versatilidad será fundamental para llevarse los tres puntos.

El mercado de fichajes

Respecto a posibles incorporaciones en el mercado de invierno, Hernández ha delegado toda la responsabilidad en el director deportivo, Pedro Reverte. El entrenador asegura que su única preocupación a día de hoy es el partido y que se deben retocar "poquita cosita". "Los chavales están funcionando muy, muy bien", ha insistido.

Aunque reconoce que el equipo tiene ciertas "carencias de perfil", el técnico se muestra muy satisfecho con su plantilla. La comunicación con la dirección deportiva es "muy fluida", pero es Reverte quien se encarga de "el trabajo arduo y difícil de las negociaciones", algo que el propio Hernández ha dicho agradecer: "agradezco mucho no tener que estar ahí metido". La única petición clara ha sido "algún jugador de banda", una necesidad que, según recuerda, ya detectó en los meses de septiembre y octubre.

Novedades en la convocatoria

Para el derbi, el Águilas FC recupera a jugadores importantes. Johan Terranova vuelve tras cumplir sanción y también regresa Kevin, del que ha dicho que "ya está para ayudarnos de verdad". Además, Cris Martínez "está mucho mejor" y podría volver al once titular, mientras que en la portería, la titularidad se decidirá entre Salcedo y Nico.